Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Κέρτις ζήτησε σήμερα από το Κογκρέσο να ξεκινήσει έρευνα για τον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του μεγαλύτερου γιου του Αμερικανού προέδρου, αφού αποκαλύφθηκε ότι ένας Ρώσος ολιγάρχης πλήρωσε τη γαμήλια γιορτή.

«Μια φρυγανιέρα είναι γαμήλιο δώρο. Μια γιορτή σε ιδιωτικό νησί, πληρωμένη από έναν ολιγάρχη που συνδέεται με τον Πούτιν, είναι κάτι άλλο» ανέφερε μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης ο Ρεπουμπλικάνος πολιτικός από τη Γιούτα, το αίτημα του οποίου έρχεται να προστεθεί στην πίεση που δέχεται το κόμμα με αφορμή αυτό το δώρο.

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η σύζυγός του Μπετίνα επιβεβαίωσαν την περασμένη εβδομάδα στο Instagram ότι ο «αγαπητός φίλος» τους, ο Ουμάρ Κρέμλεφ, «πρόσφερε γενναιόδωρα δύο απίστευτες βραδιές» στο ζεύγος στις Μπαχάμες, τον περασμένο Μάιο.

Ο πρόεδρος Τραμπ στη συνέχεια είπε ότι ο γιος του επέστρεψε τα χρήματα σε αυτόν τον επιχειρηματία με τους στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο, μετά τα ερωτηματικά που διατυπώθηκαν για τον κίνδυνο ξένης επιρροής στην οικογένειά του.

«Ένας από τους φίλους του οργάνωσε μια γαμήλια γιορτή. Είναι πολύ συνηθισμένο, έχω ακούσει να μιλάνε για πολλούς ανθρώπους που οργανώνουν γαμήλιες γιορτές, εγώ ο ίδιος οργάνωσα πολλές. Αν κατάλαβα καλά, επέστρεψε (σ.σ. ο γιος του) τα χρήματα», είπε.

Ο σάλος ωστόσο δεν κόπασε με αυτήν την ανακοίνωση.

«Με κάθε σεβασμό, ζητώ από την Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Γερουσίας να ξεκινήσει έρευνα για τη χρήση των διασυνδέσεων της προεδρικής οικογένειας για ιδιωτικό οικονομικό όφελος, για προνομιακή μεταχείριση ή για μεγαλύτερη πρόσβαση από εγχώρια και ξένα συμφέροντα» αναφέρει στην επιστολή του, ζητώντας την κλήτευση του Τραμπ Τζούνιορ.

Παράλληλα ωστόσο, ζητά να ξαναρχίσει η κοινοβουλευτική έρευνα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Χάντερ Μπάιντεν, γιου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.