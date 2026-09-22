Η ομάδα κυβερνοεγκλήματος ShinyHunters υποστήριξε την Τρίτη ότι κατάφερε να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών των ΗΠΑ (FBI), αποσπώντας πληροφορίες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, συνδέονται με μεγάλο αριθμό σημερινών και πρώην μελών του προσωπικού της υπηρεσίας.

Παρά τα επανειλημμένα ερωτήματα που του απηύθυνε το Reuters, το FBI δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο σχετικά με τους ισχυρισμούς της ομάδας.

Η ShinyHunters παρουσίασε την ενέργειά της ως αντίποινα για παρέμβαση του FBI τον Μάιο του 2026. Τότε, η αμερικανική υπηρεσία είχε δημοσιοποιήσει πληροφορίες για τον τρόπο δράσης της ομάδας, συστήνοντας παράλληλα σε πιθανούς στόχους της να μην πληρώνουν λύτρα.

Σε ανάρτηση στον ιστότοπο της στο dark web και σε επικοινωνία με το πρακτορείο ειδήσεων, η ομάδα ισχυρίστηκε ότι απέκτησε προσωπικές πληροφορίες «σχεδόν ΟΛΩΝ των πρακτόρων του FBI, καθώς και ατόμων που είχαν υποβάλει αίτηση για εργασία στο FBI».

Δείγμα δεδομένων και προβλήματα στις πλατφόρμες προσλήψεων

Για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της, η ShinyHunters δημοσιοποίησε ένα στιγμιότυπο οθόνης, το οποίο, όπως ανέφερε, προερχόταν από αλλοιωμένη σελίδα του συστήματος προσλήψεων του FBI. Παράλληλα, έδωσε στη δημοσιότητα περιορισμένο δείγμα των πληροφοριών που υποστηρίζει ότι απέκτησε.

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει εάν το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ήταν αυθεντικό. Την ίδια ώρα, πάντως, είχαν καταγραφεί δυσλειτουργίες στις διαδικτυακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τις προσλήψεις της αμερικανικής υπηρεσίας.

Ενημέρωση που εμφανίστηκε την Τρίτη ανέφερε ότι τόσο η σχετική ιστοσελίδα όσο και η Special Agent Applicant Portal, μέσω της οποίας εξυπηρετούνται υποψήφιοι ειδικοί πράκτορες, ήταν «προσωρινά μη διαθέσιμες».

Το Reuters προχώρησε σε ανεξάρτητους ελέγχους μέρους του δείγματος που παρουσίασαν οι χάκερ. Ονόματα, διευθύνσεις κατοικίας και αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης συγκρίθηκαν με στοιχεία πιστωτικών οργανισμών, αλλά και με πληροφορίες από παλαιότερες διαρροές που βρίσκονται στη βάση δεδομένων της εταιρείας πληροφοριών για το dark web District 4 Labs.

Σε τουλάχιστον εννέα από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, τα δεδομένα παρουσίαζαν αντιστοιχίες.

Η συγκεκριμένη διασταύρωση, ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες αποκτήθηκαν απευθείας από τα πληροφοριακά συστήματα του FBI. Το Reuters δεν κατάφερε να προσδιορίσει την αρχική πηγή των δεδομένων ούτε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό της ShinyHunters ότι προέρχονται από παραβίαση εσωτερικών υποδομών της υπηρεσίας. Παράλληλα, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία περιλαμβάνονταν στο δείγμα.

Το ιστορικό κυβερνοεπιθέσεων της ShinyHunters

Η ShinyHunters έχει συνδέσει το όνομά της με σειρά μεγάλων περιστατικών κυβερνοασφάλειας και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοσιότητα για τον τρόπο με τον οποίο προβάλλει τις ενέργειές της.

Μεταξύ των πρόσφατων υποθέσεων που έχουν αποδοθεί στην ομάδα βρίσκεται η φερόμενη απόκτηση εκατομμυρίων εταιρικών αρχείων της Rockstar Games, της δημιουργού του Grand Theft Auto. Τον Μάιο, εξάλλου, κυβερνοεπίθεση με στόχο το εκπαιδευτικό σύστημα Canvas, η οποία επίσης συνδέθηκε με τη ShinyHunters, προκάλεσε προβλήματα σε σχολικές μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στις αρχές του μήνα, η Anthropic γνωστοποίησε ότι είχε εντοπίσει πρόσωπα που συνδέονται με τη ShinyHunters να προσπαθούν να αξιοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Μόλις την Κυριακή, η ShinyHunters είχε δηλώσει στο Reuters ότι έχει κηρύξει «πόλεμο» στην επίσης γνωστή ομάδα κυβερνοεγκλήματος cl0p, σε μια ασυνήθιστη περίπτωση κατά την οποία δύο ομάδες του κυβερνοχώρου έφεραν δημόσια τη μεταξύ τους σύγκρουση.