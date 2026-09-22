Την ετοιμότητά του να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο παραμένει ανοιχτό σε διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα μπορέσει να οδηγήσει τη Μόσχα σε απευθείας διαπραγματεύσεις.

Συζήτηση Τραμπ – Ζελένσκι για «ενεργειακή εκεχειρία»

Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι διήρκεσε περίπου 40 λεπτά.

Μετά το τέλος της, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με τη Ρωσία για την προστασία των ενεργειακών υποδομών.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εξετάσει οποιαδήποτε μορφή «ενεργειακής εκεχειρίας», ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν συζητήθηκε η πιθανότητα μονομερούς διακοπής των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων.

«Ελπίζω ο Τραμπ να βρει τον τρόπο να φέρει τον Πούτιν στις συνομιλίες»

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι είναι διαθέσιμος για μια απευθείας τριμερή συνάντηση με τον ίδιο, τον Ρώσο πρόεδρο και τον Αμερικανό ηγέτη.

«Είμαι έτοιμος για οποιαδήποτε μορφή συνάντησης που μπορεί να οδηγήσει σε ειρήνη», ανέφερε, σύμφωνα με τις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση.

Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι η αμερικανική πλευρά θα μπορέσει να πείσει τη Μόσχα να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία.

Οι διπλωματικές προσπάθειες στο επίκεντρο του ΟΗΕ

Η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επικεντρώσει τις τελευταίες επαφές τους στην αναζήτηση τρόπων για τον περιορισμό των επιθέσεων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για ευρύτερες συνομιλίες.

Η πρόταση για τριμερή συνάντηση έρχεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι επιδιώκει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει τελική συμφωνία ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η Μόσχα δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής θετική απάντηση για μια τέτοια τριμερή συνάντηση.

Η επόμενη φάση των διπλωματικών επαφών αναμένεται να δείξει αν η πρόταση του Κιέβου μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική διαπραγματευτική διαδικασία ή θα παραμείνει μια πολιτική πρωτοβουλία στο πλαίσιο των διεθνών επαφών στη Νέα Υόρκη.