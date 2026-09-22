Το σκηνικό του καιρού έχει ήδη αλλάξει και η χώρα περνά σταδιακά σε καθαρά φθινοπωρινή φάση. Οι βροχές, οι καταιγίδες και η έντονη κεραυνική δραστηριότητα που εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας μεταβολής που θα κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια θα κινηθεί προς τη χώρα, φέρνοντας πιο έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά.

Το κύριο χαρακτηριστικό της αλλαγής δεν θα είναι μόνο οι βροχές, αλλά κυρίως η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Η Αττική: Τι περιμένουμε στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες

Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί από τη μεταβολή του καιρού, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, το επόμενο διάστημα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές όπου η αστάθεια θα είναι εντονότερη.

Το βασικό χαρακτηριστικό για την Αθήνα θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών θα αποτελέσουν παρελθόν, με τον υδράργυρο να επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι βοριάδες που θα ενισχυθούν από το Σαββατοκύριακο θα κάνουν περισσότερο αισθητή την αλλαγή, κυρίως στις ανατολικές περιοχές του νομού και στα παραθαλάσσια τμήματα.

Έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές – Πάνω από 25.000 κεραυνοί

Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Περισσότεροι από 25.000 κεραυνοί καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στη χώρα, ενώ ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Ιονίου.

Σε ορισμένες περιοχές εκδηλώθηκαν χαλαζοπτώσεις και ισχυρές ριπές ανέμων, ενώ τα φαινόμενα χρειάστηκαν αυξημένη προσοχή λόγω της έντασής τους.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου ανέφερε ότι η εξέλιξη του καιρού είναι μέσα στο πλαίσιο της εποχής, ωστόσο τόνισε ότι τα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο μπορούν να είναι έντονα.

Η προειδοποίηση της ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, επισημαίνοντας ότι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν συγκεκριμένες περιοχές.

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται σε τμήματα της Θεσσαλίας, κυρίως στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στη Χαλκιδική και στην Εύβοια, όπου τα φαινόμενα μπορούν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι καταιγίδες αναμένεται να συνοδεύονται από κεραυνούς, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Η σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται μετά το πέρασμα του κύριου κύματος, όμως η αλλαγή του καιρού θα συνεχιστεί με διαφορετικό πλέον χαρακτηριστικό: την ψυχρή εισβολή.

Πτώση θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς – Οι χάρτες δείχνουν ψυχρό Σαββατοκύριακο

Το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι το σημείο κορύφωσης της μεταβολής.

Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι ψυχρές αέριες μάζες θα κατέβουν από τα βόρεια Βαλκάνια, απομακρύνοντας οριστικά τις θερμές αέριες μάζες που κυριάρχησαν το προηγούμενο διάστημα.

Στους χάρτες της στάθμης των 850 hPa, δηλαδή περίπου στα 1.500 μέτρα ύψος, η θερμοκρασία εμφανίζεται να υποχωρεί σε επίπεδα 7 έως 9 βαθμών Κελσίου.

Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας κοντά στο έδαφος, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, αλλά και σε αισθητή ψύχρα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στις ορεινές περιοχές οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν αρκετά χαμηλά, ενώ σε ορισμένες περιοχές δεν αποκλείεται να πλησιάσουν τους μηδέν βαθμούς.

Βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο – Αλλάζει η αίσθηση του καιρού

Η ψυχρή εισβολή θα συνοδευτεί από ενίσχυση των ανέμων.

Η διαφορά πίεσης μεταξύ της βαλκανικής χερσονήσου και της ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να δημιουργήσει ισχυρό βόρειο ρεύμα, κυρίως στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 6 έως 7 μποφόρ, ενώ η παρουσία των βοριάδων θα ενισχύσει σημαντικά την αίσθηση του κρύου.

Για τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών και των ανατολικών ηπειρωτικών τμημάτων, η αλλαγή θα είναι ιδιαίτερα αισθητή.

Η πρόγνωση μέχρι την Κυριακή – Νέα μεταβολή από την Παρασκευή

Μετά την πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, νέα αλλαγή αναμένεται από την Παρασκευή.

Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα επηρεαστούν περιοχές της Πελοποννήσου και των ανατολικών ηπειρωτικών.

Το Σάββατο η αστάθεια αναμένεται να μετακινηθεί περισσότερο προς την ανατολική χώρα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα αφορούν κυρίως την Εύβοια, τις Σποράδες και τμήματα της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.

Τι αναφέρουν οι μετεωρολόγοι για τη συνέχεια

Οι αναλύσεις των μετεωρολόγων συγκλίνουν ότι πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική φθινοπωρινή μεταβολή μετά από μια μεγάλη περίοδο υψηλών θερμοκρασιών.

Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει επισημάνει σε αντίστοιχες αναλύσεις για ψυχρές μεταβολές ότι η αξιολόγηση τέτοιων συστημάτων πρέπει να γίνεται με βάση την εποχή και τα πραγματικά θερμοκρασιακά δεδομένα, καθώς μια πτώση της θερμοκρασίας δεν σημαίνει απαραίτητα ακραίο φαινόμενο.

Ο Σάκης Αρναούτογλου εκτιμά ότι μετά την πρόσκαιρη βελτίωση, νέα αστάθεια αναμένεται από την Παρασκευή, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Ταυτόχρονα, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν τάση βελτίωσης προς τις αρχές Οκτωβρίου, με πιθανή επιστροφή σε ηπιότερες θερμοκρασίες.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονες βροχές, καθώς υπάρχει κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα, χειμάρρους και πτώσεις αντικειμένων λόγω των ανέμων.

Οι πολίτες καλούνται να ασφαλίσουν αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους, να ελέγξουν υδρορροές και να αποφεύγουν μετακινήσεις σε επικίνδυνα σημεία κατά τη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων.

Η χώρα αφήνει πίσω της το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό και περνά στην πρώτη μεγάλη φθινοπωρινή δοκιμασία, με το επόμενο Σαββατοκύριακο να φέρνει την πιο αισθητή αλλαγή του καιρού.