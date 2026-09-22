Στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μέλλον της τεχνολογίας, τις επενδύσεις και την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσία του στη Silicon Valley, όπου είχε επαφές με κορυφαία στελέχη του διεθνούς οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ο πρωθυπουργός συμμετείχε σε κλειστή συνάντηση που διοργάνωσε η General Catalyst, έναν από τους διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας και των ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επενδυτές, ιδρυτές τεχνολογικών εταιρειών και ανώτατα στελέχη από το οικοσύστημα καινοτομίας της Silicon Valley, με βασικό αντικείμενο τις προοπτικές συνεργασίας και τις δυνατότητες περαιτέρω επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επενδύσεις, startups και τεχνητή νοημοσύνη στο τραπέζι

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με την Alexis Black Björlin, Chief Strategy Officer της General Catalyst, για τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τις προτεραιότητες της χώρας στον τομέα της τεχνολογίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε η Ελλάδα να προσελκύσει περισσότερες διεθνείς επενδύσεις, αλλά και στην ενίσχυση της παρουσίας ελληνικών startups στις διεθνείς αγορές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού και επιχειρηματικού δυναμικού, καθώς και στη δυνατότητα σύνδεσης της εγχώριας τεχνολογικής κοινότητας με τα μεγάλα κέντρα καινοτομίας παγκοσμίως.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η τεχνητή νοημοσύνη, ένας τομέας που αλλάζει ταχύτατα το παγκόσμιο οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο.

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα σε πεδία όπως οι ψηφιακές υποδομές, η έρευνα, η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και η δημιουργία εταιρειών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η προσπάθεια για σύνδεση της Ελλάδας με τη Silicon Valley

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Silicon Valley εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης των δεσμών της Ελλάδας με το διεθνές τεχνολογικό οικοσύστημα.

Τα τελευταία χρόνια η Αθήνα επιχειρεί να ενισχύσει το προφίλ της ως προορισμός για τεχνολογικές επενδύσεις, επενδύοντας στην ανάπτυξη του startup οικοσυστήματος, στις ψηφιακές υποδομές και στην προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης.

Παράλληλα, η αξιοποίηση της ελληνικής διασποράς στον χώρο της τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής για τη σύνδεση της χώρας με διεθνή κέντρα καινοτομίας.

Συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Daniel Lurie.

Στη συζήτηση τέθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες μητροπόλεις.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της λειτουργίας των πόλεων, η ψηφιακή μετάβαση και οι λύσεις που μπορεί να προσφέρει η καινοτομία σε πεδία όπως οι υποδομές και οι δημόσιες υπηρεσίες.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στη Silicon Valley αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κύκλου επαφών με επενδυτές, επιχειρηματίες και στελέχη τεχνολογικών εταιρειών, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας με τον χώρο της υψηλής τεχνολογίας.