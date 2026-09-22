Μια συγκλονιστική αποκάλυψη για την περιπέτεια υγείας που αντιμετωπίζει έκανε η Μαρία Μενούνος, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που έχει βιώσει μετά τη διάγνωσή της με διαβήτη τύπου 1.

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι υπήρξε στιγμή κατά την οποία κινδύνευσε σοβαρά ενώ κοιμόταν, τονίζοντας πως η καθημερινότητα με τη νόσο μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα.

«Παραλίγο να πεθάνω τις προάλλες στον ύπνο μου, οπότε έχω κουραστεί λίγο με όλο αυτό», ανέφερε σε ανάρτησή της, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι ακριβώς συνέβη ή αν το περιστατικό σχετιζόταν με υπογλυκαιμία ή κάποια άλλη επιπλοκή του διαβήτη.

«Ο διαβήτης μπορεί να είναι πολύ αγχωτικός και τρομακτικός»

Η Μαρία Μενούνος, η οποία διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 τον Ιούνιο του 2022, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην προσπάθειά της να διαχειριστεί την πάθηση.

Μέσα από Instagram Stories, περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο παρουσίασε προβλήματα με τον ιατρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί για τη θεραπεία της.

«Δεν παραπονιέμαι συχνά για όλα αυτά τα θέματα υγείας, αλλά αυτή η ιστορία με τον διαβήτη τύπου 1 δεν είναι καθόλου ευχάριστη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ενώ ετοιμαζόταν να φάει, το στυλό ινσουλίνης της παρουσίασε βλάβη, ενώ στη συνέχεια πρόβλημα αντιμετώπισε και η εφεδρική βελόνα που είχε στη διάθεσή της.

«Σοβαρά; Κάνετε πλάκα, έτσι;», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τις συνεχείς δυσκολίες.

Το πρόβλημα με τις συσκευές και η αγωνία για τον πατέρα της

Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι επικοινώνησε με την εταιρεία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προκειμένου να προμηθευτεί αντικατάσταση της συσκευής.

Την ίδια στιγμή, όπως αποκάλυψε, αντιμετώπιζε αντίστοιχη ανησυχία και για τον πατέρα της, ο οποίος επίσης πάσχει από διαβήτη τύπου 1.

«Μιλάω με τη Medtronic για να μου στείλουν αντικατάσταση και τώρα χτυπούν και οι ειδοποιήσεις από το CGM του μπαμπά», έγραψε, αναφερόμενη στο σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης.

«Ο διαβήτης μπορεί να είναι πολύ, πολύ αγχωτικός και τρομακτικός», σημείωσε.

Η προσπάθεια να μιλήσει ανοιχτά για την ασθένεια

Η Μαρία Μενούνος έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις προκλήσεις που συνοδεύουν τα προβλήματα υγείας, επιλέγοντας να μοιράζεται προσωπικές εμπειρίες με τους ακολούθους της.

Η νέα της ανάρτηση είχε στόχο να δείξει τη δύσκολη πλευρά της ζωής με τον διαβήτη τύπου 1, μια πάθηση που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης και καθημερινή διαχείριση της ινσουλίνης.

Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, η παρουσιάστρια συνεχίζει να ενημερώνει το κοινό της για τη δική της εμπειρία, θέλοντας να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι με τη συγκεκριμένη νόσο.