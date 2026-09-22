Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε σήμερα επαφή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στιβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη συνάντηση ο Αραγτσί παρουσίασε στην αμερικανική πλευρά τις προϋποθέσεις που θέτει η Τεχεράνη προκειμένου να προχωρήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές μεταφορές.

Οι όροι για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως αμερικανοί και ιρανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ καλή» συνάντηση που «διήρκεσε τρεις ώρες», εκφράζοντας αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ κάλεσε τους ηγέτες να είναι «ενωμένοι στην άσκηση πίεσης στο Ιράν», δηλώνοντας ότι ο ίδιος «έχει να λάβει μια απόφαση, αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα κάνει μια συμφωνία» με την Τεχεράνη. Εκτίμησε πάντως ότι θεωρεί πιθανή την επίτευξη συμφωνίας αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Επαναλαμβάνοντας πως το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, ο Τραμπ υποστήριξε πως το ιρανικό καθεστώς είναι «αδύναμο και απελπισμένο», υποστηρίζοντας ότι «μεγάλες αλλαγές μπορεί να συμβούν γρήγορα».

Στο ίδιο τραπέζι ο Τραμπ με εκπροσώπους 12 χωρών της Μέσης Ανατολής

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση με υψηλόβαθμους εκπροσώπους 12 χωρών της Μέσης Ανατολής, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Παρότι ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι πρόκειται για συνάντηση με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο συμμετέχουν η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν, στη στρογγυλή τράπεζα βρίσκονται επίσης υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από την Ιορδανία, την Αίγυπτο, την Τουρκία, το Ιράκ, τον Λίβανο και τη Συρία.

Το Ισραήλ και το Ιράν φαίνεται να συγκαταλέγονται στις ελάχιστες χώρες της Μέσης Ανατολής που δεν εκπροσωπούνται στη συνάντηση.

Νέα αναφορά Τραμπ στο ενδεχόμενο πλήγματος στο Ιράν

Στην έναρξη της συνάντησης, ο Τραμπ έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, επαναλαμβάνοντας σε μεγάλο βαθμό όσα είχε αναφέρει νωρίτερα μέσα στην ημέρα σχετικά με την πορεία της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε εκ νέου ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να βομβαρδίσουν την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο όρος Pickaxe, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν βλέπουμε μεγάλη δραστηριότητα εκεί».

Παράλληλα, επανέλαβε την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης έως τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αν όχι νωρίτερα.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι οι απεσταλμένοι του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν νωρίτερα την Τρίτη μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με Ιρανούς εκπροσώπους.

«Θα δούμε τι θα συμβεί με αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική για να καταλήξουν σε συμφωνία. Αυτό ακούμε από όλους», υποστήριξε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους ηγέτες που βρίσκονταν στο τραπέζι για τη συνεργασία τους, μεταξύ άλλων και για τη συμβολή τους στην επίτευξη, πέρυσι, συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, παρότι έκτοτε η πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας έχει σε μεγάλο βαθμό βαλτώσει.

Ο Τραμπ επανέλαβε ακόμη την υποστήριξη της κυβέρνησής του στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC). Δεν ανέφερε, ωστόσο, ότι ο συγκεκριμένος διάδρομος περιλαμβάνει το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία προωθούν πρωτοβουλία ώστε η διαδρομή του να περνά από τη Συρία και τον Λίβανο αντί του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε επίσης καμία αναφορά στις Συμφωνίες του Αβραάμ, στις οποίες οι χώρες της περιοχής εμφανίζονται ολοένα και πιο απρόθυμες να προσχωρήσουν, λόγω αυτού που θεωρούν επεκτατική πολιτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.