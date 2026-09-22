Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η αντιπαράθεση γύρω από δημοσίευμα που συνέδεσε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με ιδιωτική κλινική η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που μεταδόθηκαν, φέρεται να παρέχει υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης.

Ο υπουργός Υγείας προχώρησε το βράδυ της Τρίτης σε κατηγορηματική διάψευση, χαρακτηρίζοντας το δημοσίευμα «απολύτως ψευδές» και υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη κλινική «ούτε παρέχει, ούτε ποτέ παρείχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία που αφορά η υπόθεση προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά όσων διακίνησαν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Η παρέμβαση του υπουργού προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να στρέφει τα πυρά του κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη, οι οποίοι είχαν αναφερθεί στην υπόθεση.

Η απάντηση Γεωργιάδη: «Σταματήστε τα ψέματα»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι το δημοσίευμα είναι «ψευδές και συκοφαντικό», αναφέροντας ότι ξεκίνησε από ιστοσελίδα που συνδέει με τον Κυριάκο Βελόπουλο και στη συνέχεια αναπαράχθηκε από τον Παύλο Πολάκη.

«Το δημοσίευμα του site του Κυριάκου Βελόπουλου το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης είναι ψευδές και συκοφαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εταιρεία «θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών», ενώ επανέλαβε ότι δεν υπάρχει σχέση της επίμαχης κλινικής με υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης.

Η υπόθεση αποτέλεσε αφορμή για νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με επίκεντρο τόσο τη συγκεκριμένη επένδυση όσο και το ευρύτερο ζήτημα των νέων υπηρεσιών στον χώρο της υγείας.

Η αναφορά στην επένδυση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στη διάσταση της επένδυσης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για σημαντική επιχειρηματική κίνηση με κεφάλαια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «τεράστια επένδυση για τα ελληνικά δεδομένα» και υποστήριξε ότι η εμπλοκή ξένων επενδυτών σε εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά.

«Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι να εμπλέκουμε τους ξένους επενδυτές στις εσωτερικές πολιτικές μας διαμάχες», σημείωσε.

Ο υπουργός συνέδεσε επίσης την υπόθεση με τη μεγαλύτερη συζήτηση γύρω από την ανάπτυξη του τομέα longevity, δηλαδή υπηρεσιών που σχετίζονται με την υγιή γήρανση, την πρόληψη και νέες προσεγγίσεις στην ιατρική τεχνολογία.

Η συζήτηση για το longevity και το νέο θεσμικό πλαίσιο

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχειρεί να διαμορφώσει το πλαίσιο για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο, αυτόν των υπηρεσιών longevity και της αναγεννητικής ιατρικής.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναφερθεί τις προηγούμενες ημέρες στην ανάγκη δημιουργίας σαφέστερων κανόνων λειτουργίας, αναγνωρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος τομέας παρουσιάζει σημεία όπου απαιτείται μεγαλύτερη ρυθμιστική σαφήνεια.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει επενδύσεις στον συγκεκριμένο χώρο, διαφορετικά, όπως υποστήριξε, αντίστοιχες δραστηριότητες μπορεί να κατευθυνθούν σε άλλες χώρες της περιοχής.

«Η Ελλάδα έχει τεράστιο συμφέρον να προσελκύσει σοβαρές επενδύσεις και στο longevity, αλλιώς όλους θα τους τραβήξει η Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση και γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο

Η πλασμαφαίρεση αποτελεί ιατρική διαδικασία κατά την οποία απομακρύνεται το πλάσμα από το αίμα και στη συνέχεια γίνεται επεξεργασία ή αντικατάστασή του, ανάλογα με την ιατρική ένδειξη.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε συγκεκριμένες παθήσεις υπό ιατρικές προϋποθέσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων γύρω από εμπορικές εφαρμογές που συνδέονται με την αντιγήρανση και τη βελτίωση της υγείας.

Η αυξανόμενη διεθνής ζήτηση για υπηρεσίες longevity έχει δημιουργήσει μια νέα αγορά, αλλά ταυτόχρονα έχει προκαλέσει συζητήσεις για τα όρια μεταξύ τεκμηριωμένης ιατρικής πρακτικής, καινοτομίας και εμπορικών εφαρμογών.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου που θα επιτρέπει την ανάπτυξη νέων επενδύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των πολιτών και την τήρηση των ιατρικών κανόνων.