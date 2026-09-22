Επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με τα μέλη της ισραηλινής αντιπροσωπείας να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους ενώ βρισκόταν στο βήμα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Επικεφαλής της ισραηλινής αποστολής ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, Ντάνι Ντάνον. Η αποχώρηση σημειώθηκε την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόταν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχοντας αφιερώσει μεγάλο μέρος της παρέμβασής του στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Ερντογάν απηύθυνε έκκληση προς τα κράτη που δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση της Παλαιστίνης να το κάνουν, ενώ ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να εντείνει τις πιέσεις προς την ισραηλινή πλευρά με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Οι εκπρόσωποι του Ισραήλ αποχώρησαν όταν ο Ερντογάν έθεσε το ζήτημα της βίας από εποίκους στη Δυτική Όχθη και μίλησε για εμπόδια στην πρόσβαση σε χώρους θρησκευτικής σημασίας στην Ιερουσαλήμ. Στον αντίποδα, οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Τούρκου προέδρου προκάλεσαν χειροκροτήματα από την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία.

The Israeli delegation walked out of the U.N. General Assembly chamber after Turkish President Recep Tayyip Erdogan condemned Israel’s military campaign in Gaza as "the most inhumane and shameful concentration camp of our time." In his address to world leaders on Tuesday, Erdogan also urged the international community to recognize a Palestinian state. — CBS News (@CBSNews) September 22, 2026

Σφοδρή επίθεση Ερντογάν για τον πόλεμο στη Γάζα

Συνεχίζοντας την παρέμβασή του, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια «γενοκτονική νοοτροπία που δεν αρκείται στη δολοφονία», ασκώντας παράλληλα κριτική στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, έχει αντιμετωπιστεί διεθνώς η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Στρέφοντας τα πυρά του κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, ισχυρίστηκε ότι «αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες στη Γάζα και να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ».

Birleşmiş Milletler 81’inci Genel Kurulu #UNGA81 https://t.co/MffviPgjNM — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 22, 2026

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον Μαχμούντ Αμπάς, χαρακτηρίζοντας «αδικία» το γεγονός ότι δεν επετράπη στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Πίεση προς το Ισραήλ και μήνυμα για παλαιστινιακό κράτος

Στο τελευταίο μέρος των αναφορών του για το Παλαιστινιακό, ο Ερντογάν επανέφερε το αίτημα για ευρύτερη διεθνή αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, απευθυνόμενος ιδιαίτερα στις κυβερνήσεις που δεν έχουν μέχρι σήμερα προχωρήσει σε σχετική απόφαση.

Ταυτόχρονα, ζήτησε ισχυρότερη κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο Ισραήλ, με στόχο να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα.

«Η Τουρκία θα συνεχίσει να ενισχύει τη φωνή του παλαιστινιακού λαού προς τον κόσμο», ανέφερε ο Ερντογάν, υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα θα εξακολουθήσει να προβάλλει διεθνώς το παλαιστινιακό ζήτημα και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.