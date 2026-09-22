Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πέρασε το πρωί της Δευτέρας την πύλη του Μπαλμόραλ για να συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, σε μια ιδιωτική συνάντηση που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει μισή ώρα, αλλά τελικά κράτησε περίπου μία ώρα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κάστρο του Μπαλμόραλ, στη Σκωτία.

Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Πατριάρχη στην προσωπική του θερινή κατοικία, σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η συνομιλία παρατάθηκε για ακόμη μισή ώρα και έγινε σε «πολύ εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα». Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Η δεύτερη συνάντηση μετά την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο

Η συνάντηση στο Μπαλμόραλ ήταν η δεύτερη μεταξύ του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του βασιλιά Καρόλου από την άνοδο του Βρετανού μονάρχη στον θρόνο. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί και νωρίτερα στο Λονδίνο, όταν ο Κάρολος ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας.

News: Ecumenical Patriarch meets King Charles III at Balmoral. The previously scheduled meeting was confirmed as completed on 21 September. Their private audience lasted approximately one hour—twice the planned duration—and was described as warm and cordial, although no… pic.twitter.com/NmjRXIcTFo — Moses Edward (@MosesEAli) September 22, 2026

Η φετινή συνάντηση είχε διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς ο Βασιλιάς υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην ιδιωτική θερινή κατοικία του στη Σκωτία. Κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Κάρολος δεν περιορίστηκε στον αποχαιρετισμό στην αίθουσα υποδοχής, αλλά συνόδευσε τον Πατριάρχη μέχρι την έξοδο του Κάστρου.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη συνάντηση συνόδευσαν ο Επίσκοπος Ιλίου Ραφαήλ, ο οποίος διακονεί στη Σκωτία, και ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, επισκέψεις στην Οξφόρδη και στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Έσσεξ.

Κεντρική Φωτογραφία: Nicholas Papachristou/Ecumenical Patriarchate