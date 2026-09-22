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Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πέρασε το πρωί της Δευτέρας την πύλη του Μπαλμόραλ για να συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, σε μια ιδιωτική συνάντηση που είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει μισή ώρα, αλλά τελικά κράτησε περίπου μία ώρα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 στο Κάστρο του Μπαλμόραλ, στη Σκωτία.

Ο Κάρολος υποδέχθηκε τον Πατριάρχη στην προσωπική του θερινή κατοικία, σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η συνομιλία παρατάθηκε για ακόμη μισή ώρα και έγινε σε «πολύ εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα». Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συζήτησης.

Η δεύτερη συνάντηση μετά την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο

Η συνάντηση στο Μπαλμόραλ ήταν η δεύτερη μεταξύ του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του βασιλιά Καρόλου από την άνοδο του Βρετανού μονάρχη στον θρόνο. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί και νωρίτερα στο Λονδίνο, όταν ο Κάρολος ήταν ακόμη πρίγκιπας της Ουαλίας.

Η φετινή συνάντηση είχε διαφορετικό χαρακτήρα, καθώς ο Βασιλιάς υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην ιδιωτική θερινή κατοικία του στη Σκωτία. Κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Κάρολος δεν περιορίστηκε στον αποχαιρετισμό στην αίθουσα υποδοχής, αλλά συνόδευσε τον Πατριάρχη μέχρι την έξοδο του Κάστρου.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη στη συνάντηση συνόδευσαν ο Επίσκοπος Ιλίου Ραφαήλ, ο οποίος διακονεί στη Σκωτία, και ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία είχε ξεκινήσει στις 14 Σεπτεμβρίου και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, επισκέψεις στην Οξφόρδη και στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Έσσεξ.

Κεντρική Φωτογραφία: Nicholas Papachristou/Ecumenical Patriarchate