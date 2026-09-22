Μια από τις πιο εντυπωσιακές πτώσεις στον ευρωπαϊκό επιχειρηματικό κόσμο ολοκληρώθηκε με δικαστική απόφαση στην Αυστρία. Ο Ρενέ Μπένκο, ο άνθρωπος που δημιούργησε την αυτοκρατορία της Signa και βρέθηκε για χρόνια ανάμεσα στους ισχυρότερους επενδυτές ακινήτων της Ευρώπης, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2,5 ετών για εξαπάτηση των πιστωτών του.

Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Ίνσμπρουκ έκρινε ότι ο Μπένκο προχώρησε σε ενέργειες που ζημίωσαν τους πιστωτές του, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος Signa βρισκόταν ήδη αντιμέτωπος με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η υπόθεση αφορά κυρίως την προκαταβολή 360.000 ευρώ για ενοίκια και κοινόχρηστα μιας κατοικίας, η οποία ανήκε σε ίδρυμα της οικογένειάς του. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η δυνατότητα των πιστωτών να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους.

Η υπεράσπιση του Μπένκο: «Πίστευα ότι η Signa θα ανακάμψει»

Ο Ρενέ Μπένκο αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε αθώος ενώπιον του δικαστηρίου.

Υποστήριξε ότι όταν προχώρησε στη μίσθωση της κατοικίας πίστευε ακόμη πως η αναδιάρθρωση της Signa θα ήταν επιτυχής και ότι η εταιρεία θα κατάφερνε να ξεπεράσει την κρίση.

Όπως ανέφερε, η απόφαση για την κατοικία ελήφθη μετά από επιθυμία της οικογένειάς του, με στόχο να διατηρηθεί μια «φυσιολογική ζωή» και μια σταθερή καθημερινότητα για τα παιδιά του.

Οι εισαγγελικές αρχές, ωστόσο, υποστήριξαν ότι η προκαταβολή του ενοικίου κάλυπτε σχεδόν ακριβώς την περίοδο κατά την οποία θα εξελισσόταν η διαδικασία πτώχευσης, γεγονός που περιόριζε τις δυνατότητες των πιστωτών.

Η κατάρρευση της Signa και η πτώση ενός δισεκατομμυριούχου

Ο Ρενέ Μπένκο έγινε γνωστός ως ένας από τους πιο φιλόδοξους επενδυτές ακινήτων στην Ευρώπη.

Μέσω της Signa δημιούργησε έναν τεράστιο όμιλο με δραστηριότητες σε εμπορικά ακίνητα, πολυκαταστήματα και εμβληματικά κτίρια σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Στο χαρτοφυλάκιο της Signa περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων:

το πολυτελές πολυκατάστημα KaDeWe στο Βερολίνο,

ο ουρανοξύστης Elbtower στο Αμβούργο,

συμμετοχή στο ιστορικό Chrysler Building στη Νέα Υόρκη.

Η αυτοκρατορία όμως άρχισε να καταρρέει όταν τα επιτόκια αυξήθηκαν απότομα, το κόστος κατασκευών εκτοξεύθηκε και ο όμιλος βρέθηκε εκτεθειμένος από μεγάλες εξαγορές, μεταξύ των οποίων οι γερμανικές αλυσίδες πολυκαταστημάτων Karstadt και Kaufhof.

Η Signa κατέθεσε αίτηση πτώχευσης το 2023, σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές καταρρεύσεις στην Ευρώπη των τελευταίων ετών.

Οι πιστωτές ζητούν δισεκατομμύρια ευρώ

Η κατάρρευση της Signa άφησε πίσω της τεράστιες οικονομικές εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν παρουσιαστεί στις δικαστικές διαδικασίες, πρώην επενδυτές και πιστωτές διεκδικούν συνολικά περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ από τις εταιρείες του ομίλου.

Παράλληλα, οι νομικές περιπέτειες του Μπένκο δεν τελειώνουν με τη συγκεκριμένη απόφαση.

Σε νέα διαδικασία που αναμένεται να ακολουθήσει, ο πρώην μεγιστάνας αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι απέκρυψε από περίπου 3.000 πιστωτές περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων επένδυση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και ένα συλλεκτικό όπλο αξίας περίπου 80.000 ευρώ.

Από τα εξώφυλλα των οικονομικών περιοδικών στη φυλακή

Για χρόνια ο Ρενέ Μπένκο παρουσιαζόταν ως το πρόσωπο της νέας γενιάς Ευρωπαίων επενδυτών.

Ξεκινώντας από τον χώρο των ακινήτων, κατάφερε να χτίσει μια αυτοκρατορία που έφτασε να περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά κτίρια της Ευρώπης και να προσελκύσει επενδυτές διεθνούς εμβέλειας.

Η κατάρρευση της Signa, όμως, ανέτρεψε αυτή την εικόνα και μετέτρεψε τον Μπένκο σε κεντρικό πρόσωπο μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές κρίσεις στην Ευρώπη.

Η δικαστική απόφαση στην Αυστρία αποτελεί πλέον το πιο σοβαρό κεφάλαιο στην πτώση ενός επιχειρηματία που κάποτε θεωρούνταν σύμβολο επιτυχίας στον κόσμο των ακινήτων.