Ο Γιώργος Μαζωνάκης περνούσε, σύμφωνα με την οπτική παιδικού του φίλου, μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο όταν η οικογενειακή του διαμάχη έφτασε μέχρι τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. Ο φίλος του, που τον γνωρίζει από τα μαθητικά τους χρόνια, μίλησε στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» για όσα έζησε από κοντά, αλλά και για την ανησυχία που, όπως υποστήριξε, είχαν εκφράσει οι γονείς του τραγουδιστή.

«Ήμουν φίλος με τον Γιώργο από 16 χρονών. Ήμασταν μαζί από την Α’ Λυκείου, που ήμασταν μαζί στο θρανίο…», ανέφερε αρχικά, περιγράφοντας τη μακρόχρονη σχέση τους.

Στη συνέχεια, στάθηκε στην εικόνα που, όπως είπε, είχε σχηματιστεί για την οικογένεια του τραγουδιστή και στα κίνητρα που αποδίδονταν στις κινήσεις της.

«Είχε δημιουργηθεί μια εντύπωση στον κόσμο, επειδή έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους, ότι η οικογένεια αυτή όλα αυτά τα πράγματα τα έκανε για τα χρήματα. Μετά τη δική μου οικογένεια, νομίζω ότι είναι μόνο αυτή η οικογένεια που αγαπά τόσο πολύ και τα τρία παιδιά της, και θα έδινε τη ζωή της και για τα τρία», είπε.

Η στενοχώρια της μητέρας του και ο καβγάς με τον Μαζωνάκη

Ο παιδικός φίλος του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε και στην κατάσταση της μητέρας του, υποστηρίζοντας ότι η επιδείνωση της υγείας της συνδεόταν με τη στενοχώρια της για τη ρήξη ανάμεσα στα παιδιά της.

«Αν η μάνα στεναχωρήθηκε τόσο πολύ και μπήκε στο νοσοκομείο γιατί επιδεινώθηκε η κατάστασή της, είναι από τη στεναχώρια της που φτάσανε αυτά τα τρία αδέλφια σε αυτό το σημείο», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, η οικογενειακή κρίση είχε επηρεάσει και τη δική του σχέση με τον τραγουδιστή. Μάλιστα, θυμήθηκε τον τελευταίο καβγά τους, ο οποίος, όπως είπε, έγινε επειδή τον πίεζε να επισκεφθεί τη μητέρα του.

«Για να φτάσει η μάνα αυτή, και ο πατέρας αυτός στο σημείο να πάρει εισαγγελέα, αυτό προσπαθούσα να τον πείσω, γιατί ο τελευταίος τσακωμός μας, που δε του ζήτησα και συγγνώμη, ήταν γιατί δεν πάει να δει τη μάνα του».

Ο ίδιος συνέχισε περιγράφοντας την ένταση εκείνης της περιόδου και την ανησυχία που, κατά την άποψή του, είχε οδηγήσει τους γονείς του τραγουδιστή στις ενέργειές τους.

«Του έλεγα ότι δεν είναι στα λογικά του για να λέει γι’ αυτήν τη μάνα που ήξερε τι έχει κάνει για εκείνον ότι δε θα πάει να τη δει. Ήταν μια άσχημη περίοδος για τον Γιώργο που δε θέλω να τη θυμάμαι. Οι γονείς του ανησύχησαν πολύ, γι’ αυτό έφτασαν σε αυτό το σημείο. Ποτέ δεν κοίταξαν το οικονομικό».

Η αναφορά στη Βάσω και η αλλαγή στάσης μετά το Δρομοκαΐτειο

Ο φίλος του τραγουδιστή μίλησε ακόμη για τη στενοχώρια που, όπως είπε, βίωνε ο Γιώργος Μαζωνάκης εξαιτίας της οικογενειακής κρίσης, κάνοντας ειδική αναφορά στη Βάσω, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

«Ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ άσχημα λόγω αυτής της στεναχώριας που είχε περάσει με την οικογένειά του και κυρίως με τη Βάσω, γιατί η Βάσω ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για τον Γιώργο».

Κλείνοντας, εξήγησε ότι αρχικά είχε θυμώσει με την εξέλιξη της υπόθεσης και με το γεγονός ότι η νοσηλεία του τραγουδιστή έγινε γνωστή σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, όπως είπε, η συνάντησή τους μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο τον έκανε να δει διαφορετικά τις ενέργειες της οικογένειας.

«Είχα θυμώσει γιατί ενώ 35 χρόνια ήξεραν, έφτασαν σε αυτό το σημείο για να τον πάνε στο Δρομοκαϊτειο και να το μάθει και όλη η Ελλάδα. Όταν τον συνάντησα όμως αφότου βγήκε από εκεί, τους δικαιολόγησα γιατί κι εγώ φοβήθηκα».