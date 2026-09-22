Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις τελευταίες ημέρες της ζωής του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, καθώς δημοσίευμα αναφέρει ότι ο γιατρός του φέρεται να του συνταγογραφούσε κεταμίνη, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ανησυχίες για τη σχέση του με την ουσία.

Ο 26χρονος γιος του διάσημου μοντέλου Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ραντ Γκέρμπερ πέθανε σε κέντρο αποκατάστασης, με την επίσημη αιτία θανάτου να μην έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ και οι οποίες υποστηρίζουν ότι είχαν άμεση γνώση της κατάστασης, ένας γιατρός συνέχιζε να του χορηγεί κεταμίνη, ενώ γνώριζε το ιστορικό του με προβλήματα εθισμού.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι η κεταμίνη προκάλεσε ή συνέβαλε στον θάνατό του. Οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν εάν υπήρχαν ουσίες στον οργανισμό του τη στιγμή του θανάτου.

Η κεταμίνη στο επίκεντρο των ερευνών

Η κεταμίνη είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται ιατρικά ως αναισθητικό, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί και σε ορισμένες θεραπείες για ψυχικές παθήσεις, όπως η κατάθλιψη, πάντα υπό ιατρική παρακολούθηση.

Παράλληλα, η ουσία μπορεί να γίνει αντικείμενο κατάχρησης και έχει συνδεθεί με προβλήματα εξάρτησης.

Το TMZ αναφέρει ότι άνθρωποι από το περιβάλλον του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ γνώριζαν πως η κεταμίνη αποτελούσε πρόβλημα για εκείνον και εξέφρασαν την άποψη ότι η χορήγησή της από γιατρό θα πρέπει να διερευνηθεί.

Οι ομοιότητες που αναφέρονται με την υπόθεση του Μάθιου Πέρι

Στο δημοσίευμα γίνεται επίσης αναφορά στην υπόθεση του Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε το 2023 και ο θάνατός του συνδέθηκε επίσημα με τις επιπτώσεις της κεταμίνης.

Ο ηθοποιός είχε λάβει κεταμίνη για θεραπευτικούς λόγους, ενώ αργότερα οι αρχές διερεύνησαν πώς και από ποιους προμηθεύτηκε την ουσία. Η υπόθεση οδήγησε σε ποινικές διώξεις κατά ατόμων που κατηγορήθηκαν ότι συνέβαλαν στην προμήθειά της.

Η σύγκριση αυτή γίνεται λόγω της παρουσίας της κεταμίνης και στις δύο υποθέσεις, όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ και στην ουσία.

Οι τελευταίες ημέρες του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Σύμφωνα με το TMZ, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης όταν πέθανε.

Άτομα που είχαν επαφή μαζί του τις τελευταίες ώρες ανέφεραν στο μέσο ότι φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια κάποιας ουσίας, χωρίς όμως αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι πριν από τον θάνατό του είχε αναζητήσει διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, μεταξύ των οποίων και εναλλακτικές θεραπείες όπως η ιμπογκαΐνη, μια ψυχοδραστική ουσία που έχει μελετηθεί πειραματικά σε σχέση με τους εθισμούς.

Περιμένουν την επίσημη αιτία θανάτου

Η νεκροψία έχει ολοκληρωθεί, όμως τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Μέχρι τότε, τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ παραμένουν ανοιχτά, με την κεταμίνη να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί ότι αποτέλεσε την αιτία ή έναν από τους παράγοντες που οδήγησαν στον θάνατό του.