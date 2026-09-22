Μια διαφορετική προσέγγιση για το μέλλον της τεχνολογίας παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βάζοντας στο επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη και δηλώνοντας ότι ο όρος «Τεχνητή Νοημοσύνη» δεν περιγράφει πλέον αυτό που έρχεται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα χρησιμοποιεί πλέον τον όρο «Σούπερ Νοημοσύνη» (Super Intelligence) αντί για «Τεχνητή Νοημοσύνη», υποστηρίζοντας ότι η λέξη «τεχνητή» δημιουργεί μια λανθασμένη εικόνα για τις πραγματικές δυνατότητες της τεχνολογίας.

«Από αυτή τη στιγμή, όλα τα έγγραφα των ΗΠΑ και, ελπίζω, ολόκληρου του κόσμου, θα αλλάξουν ώστε να χρησιμοποιούν τον πιο ακριβή όρο “Σούπερ” αντί για “Τεχνητή”», είπε ο Τραμπ στην ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Δεν θα επιβραδύνω μια τεχνολογία μεγαλύτερη από τη βιομηχανική επανάσταση»

Το δεύτερο μεγάλο μήνυμα του Αμερικανού προέδρου ήταν ότι η ανάπτυξη της AI δεν πρέπει να περιοριστεί από αυστηρούς κανόνες που, όπως υποστήριξε, θα μπορούσαν να στερήσουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες το τεχνολογικό προβάδισμα.

«Δεν θα φρενάρω την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που θα είναι μεγαλύτερη από τη βιομηχανική επανάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη – ή όπως θέλει πλέον να αποκαλείται, η «Σούπερ Νοημοσύνη» – θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη τεχνολογική αλλαγή της εποχής, ξεπερνώντας ακόμη και την επίδραση του διαδικτύου.

«Οι φόβοι για την AI είναι φάρσα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε και σε όσους προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τις ανησυχίες για την AI «φάρσα», υποστηρίζοντας ότι μέρος της κριτικής προέρχεται από πολιτικούς αντιπάλους που θέλουν να εμποδίσουν την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή.

Η θέση του έρχεται σε αντίθεση με αρκετούς ειδικούς και στελέχη της τεχνολογίας, οι οποίοι έχουν ζητήσει μεγαλύτερη εποπτεία ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανοί κίνδυνοι, όπως η παραπληροφόρηση, οι κυβερνοεπιθέσεις και η κακόβουλη χρήση προηγμένων συστημάτων AI.

«Όποιος κερδίσει την AI, θα κερδίσει τον κόσμο»

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει παρουσιάσει την τεχνητή νοημοσύνη ως στρατηγικό πεδίο ανταγωνισμού με την Κίνα.

Σε προηγούμενες τοποθετήσεις της, η αμερικανική κυβέρνηση έχει υποστηρίξει ότι η χώρα που θα αποκτήσει το ισχυρότερο οικοσύστημα AI θα καθορίσει τα παγκόσμια πρότυπα στην οικονομία, την άμυνα και την τεχνολογία.

Ο Λευκός Οίκος έχει επίσης δώσει έμφαση στη χρήση της AI για την εθνική ασφάλεια, την άμυνα και τις στρατιωτικές εφαρμογές, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογική υπεροχή αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα στον διεθνή ανταγωνισμό.

Η κούρσα ΗΠΑ – Κίνας πίσω από τις δηλώσεις

Πίσω από τις δηλώσεις του Τραμπ στον ΟΗΕ βρίσκεται η παγκόσμια κούρσα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους σε υπολογιστική ισχύ, προηγμένα μοντέλα AI και υποδομές δεδομένων, ενώ η Κίνα επενδύει τεράστια ποσά για να καλύψει την απόσταση.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ προηγούνται ήδη στον τομέα και ότι στόχος του είναι να διατηρηθεί αυτή η θέση.

Από την «Τεχνητή» στη «Σούπερ Νοημοσύνη»

Η επιλογή του νέου όρου δεν αποτελεί απλώς αλλαγή ονομασίας. Είναι μια προσπάθεια να παρουσιαστεί η AI ως μια τεχνολογία που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με φόβο, αλλά ως το εργαλείο που θα καθορίσει την επόμενη εποχή.

Το μήνυμα του Τραμπ από τον ΟΗΕ ήταν ξεκάθαρο: οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ηγηθούν της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης και δεν σκοπεύουν να περιορίσουν την ανάπτυξή της.

