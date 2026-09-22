Νέα προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε η Τεχεράνη, με τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Επανάστασης, Χοσεΐν Μοχεμπί, να δηλώνει ότι το Ιράν θα εντείνει τα αντίποινά του σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων.

Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στην Τεχεράνη, ο Μοχεμπί υποστήριξε ότι η χώρα του έχει αποκτήσει εμπειρία από τις προηγούμενες στρατιωτικές συγκρούσεις και πως η επόμενη αντίδραση του Ιράν δεν θα περιοριστεί σε μια απλή ανταπόδοση.

«Η αντίστασή μας σίγουρα θα ενταθεί, αντλώντας από την εμπειρία που αποκτήθηκε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «αυτή τη φορά δεν θα ανταποδώσουμε απλώς, αλλά η προσέγγισή μας θα είναι επιθετική».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα μετανιώσουν για τις πράξεις τους» και πως θα αντιμετωπίσουν μια απάντηση «πιο σκληρή από ποτέ».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτά μέτωπα τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

«Έχουμε αυστηροποιήσει τους όρους μας για τον τερματισμό του πολέμου»

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι το Ιράν έχει αλλάξει τη στάση του στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αποτυχία προηγούμενων συμφωνιών να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με τον Μοχεμπί, οι δύο χώρες είχαν συμφωνήσει σε έναν οδικό χάρτη στις 17 Ιουνίου, όμως, όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ παραβίασαν τη συμφωνία, γεγονός που οδήγησε την Τεχεράνη να επανεξετάσει τους όρους της.

«Είχαμε συμφωνήσει σε αυτούς τους όρους με τις ΗΠΑ, αλλά αυτές παραβίασαν τη συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επομένως, έχουμε αυστηροποιήσει τους όρους μας αναλόγως», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι πλέον η Ουάσιγκτον «δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί τους όρους μας».

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν τη θέση της ιρανικής πλευράς και δεν συνοδεύονται από αντίστοιχη δημόσια τοποθέτηση της αμερικανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ρεπορτάζ.

Απορρίπτουν τον απευθείας διάλογο με τις ΗΠΑ οι Φρουροί

Ο Χοσεΐν Μοχεμπί ξεκαθάρισε επίσης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης δεν επιθυμούν απευθείας επαφές με την Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος των διαπραγματεύσεων ανήκει αποκλειστικά στους Ιρανούς διπλωμάτες.

«Οι Αμερικανοί προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας, αλλά εμείς αρνούμαστε οποιαδήποτε επαφή», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επαφές με μια χώρα που το Ιράν θεωρεί εχθρική μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο μέσω της στρατιωτικής ισχύος.

«Οι επαφές μας με τον εχθρό, εφόσον είναι επιθετικός, διεξάγονται αποκλειστικά μέσω όπλων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή αντικατοπτρίζει τη σκληρή γραμμή που παραδοσιακά εκφράζει το συγκεκριμένο σώμα του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο έχει σημαντικό ρόλο τόσο στην εξωτερική πολιτική όσο και στην ασφάλεια της χώρας.

Το μήνυμα της Τεχεράνης και ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης έρχονται να ενισχύσουν τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε στρατιωτικές επιχειρήσεις που θεωρεί επιθετικές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπογραμμίσει ότι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις της Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελούν έναν από τους ισχυρότερους θεσμούς του Ιράν, με σημαντικές αρμοδιότητες στον στρατιωτικό τομέα και ιδιαίτερη επιρροή στις περιφερειακές επιχειρήσεις της χώρας.

Η νέα ρητορική της Τεχεράνης δείχνει ότι, παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες διπλωματικής προσέγγισης, το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει βαθύ, ενώ οποιαδήποτε νέα στρατιωτική αντιπαράθεση θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες στη Μέση Ανατολή.