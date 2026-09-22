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Συναγερμός σήμανε στη Βρετανία μετά την ανακοίνωση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ότι απέτρεψε ένα φερόμενο σχέδιο επίθεσης με στόχο την εβραϊκή κοινότητα στη βόρεια Αγγλία.

Οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο ανδρών περίπου 30 ετών στο κέντρο του Μάντσεστερ, στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για πιθανή τρομοκρατική ενέργεια. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε περιοχές του Σάλφορντ και του Λίβερπουλ.

Η Βίκι Έβανς, ανώτερη εθνική συντονίστρια της βρετανικής αντιτρομοκρατικής αστυνομίας, δήλωσε ότι η επιχείρηση ήταν αποτέλεσμα μιας «μακροχρόνιας προληπτικής έρευνας», η οποία, όπως ανέφερε, οδήγησε στην αποτροπή ενός σχεδίου που θεωρείται ότι είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα στην περιοχή του Μάντσεστερ.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας ενόψει των εβραϊκών εορτών

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχει ενεργή απειλή σε εξέλιξη, ωστόσο η αστυνομία του Μάντσεστερ έχει ενισχύσει την παρουσία της για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των σημαντικών θρησκευτικών εορτών.

«Γνωρίζουμε ότι αυτή η είδηση θα προκαλέσει περαιτέρω ανησυχία στην εβραϊκή κοινότητα, αλλά και στο ευρύτερο κοινό», ανέφερε η Έβανς, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας συνεργάζονται στενά για την προστασία των πολιτών.

Το βάρος της περσινής επίθεσης στο Μάντσεστερ

Η νέα εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ευαισθησίας στη Βρετανία, μετά την επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ την προηγούμενη χρονιά, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η επίθεση είχε χαρακτηριστεί από τις αρχές τρομοκρατικό περιστατικό, ενώ οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στη δράση του 35χρονου Τζιχάντ Αλ-Σάμι, ο οποίος είχε επιτεθεί στη συναγωγή Χίτον Παρκ και είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι δύο συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι πολλές από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις της βασίζονται σε έγκαιρες πληροφορίες και προληπτικές δράσεις, πριν ένα σχέδιο περάσει στο στάδιο της υλοποίησης.

Η υπόθεση αναμένεται να παραμείνει στο επίκεντρο, καθώς η Βρετανία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή για απειλές κατά θρησκευτικών κοινοτήτων και ευάλωτων στόχων.