“Το γερμανικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) προάγει και στηρίζει την απόσχιση του Νοτίου Τιρόλου από την Ιταλία. Αναφέρομαι σε πολύ σοβαρό γεγονός και θα ζητήσουμε να μάθουμε πώς αυτό μπόρεσε να συμβεί μέσα στο γερμανικό κοινοβούλιο”, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι στην εφημερίδα Corriere della Sera.

“Σε κάθε περίπτωση -το λέω στους εγχώριους εθνικιστές μας- επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά οτι το AfD είναι ανθιταλικό κόμμα, ο χειρότερος εχθρός της χώρας μας“, πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.



Όπως υπογραμμίζει ο ιταλός Τύπος, η αναφορά του Ταγιάνι είναι σε συνέδριο που θα οργανωθεί αύριο απο την Εναλλακτική για την Γερμανία στα γραφεία του Μπούντεσταγκ, του κοινοβουλίου της χώρας, επ’ ευκαιρία των ογδόντα χρόνων από την υπογραφή της ιταλοαυστριακής συμφωνίας για το Νότιο Τιρόλο. Πρόκειται για περιοχή η οποία ανήκει στην Ιταλία ως αυτόνομη περιφέρεια και στα ιταλικά ονομάζεται Άνω Αδίγη.



“Η αφίσα του συνεδρίου ήταν σαφής: το Νότιο Τιρόλο εμφανίζεται ως ξεχωριστό, ανεξάρτητο κράτος” δήλωσε ο Αντόνιο Ταγιάνι.



“Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, είναι κάτι το βλακώδες. Μιλάμε, άλλωστε, για περιοχή η οποία ανήκε στην Αυστρία και όχι στην Γερμανία” σχολίασε, από την μεριά του, ο ευρωβουλευτής του AfD, Μαρκ Γιόνγκεν.



Οι ευρωβουλευτές του ιταλικού κόμματος Φόρτσα Ιταλία, του οποίου ο Ταγιάνι έιναι επικεφαλής, έκαναν γνωστό, τέλος, ότι θα ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει θέση για το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.