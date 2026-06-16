Απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος του κατήγγειλε ο Αχιλλέας Νταβέλης, ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, έπειτα από όσα έγιναν έξω από το σπίτι του το βράδυ της Δευτέρας (15/6).

Ο Νταβέλης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι παραχωρεί δωρεάν τις μετοχές του, μίλησε στη Formedia έπειτα από τα γεγονότα που έλαβαν χώρα έξω από το σπίτι του και είπε τα εξής…

«Θλιβερά γεγονότα σε όλη την έκταση της Καραθάνου, μια δημοφιλή γειτονιά της Λάρισας, φρίκαρε. Παιδιά δεν μπορούσαν να κοιμηθούν. Ηλικιωμένοι έπαιρναν απανωτά ηρεμιστικά για να ξεπεράσουν το γεγονός. Ακτίνα εκατοντάδων μέτρων στην έκταση των επεισοδίων.

Θέλω να καταδείξω ότι η προσπάθεια προπηλακισμού, εκφοβισμού, σε οποιοδήποτε άνθρωπο και συμπολίτη δεν πρέπει να του επιτρέψει σε καμία περίπτωση να του εγκαθιδρύσει το συναίσθημα του φόβου.

Είναι θλιβερό ότι η Λάρισα δυσφημίστηκε πανελλαδικά, με τον πλέον κατάφωρο τρόπο. Η αντίδραση που βλέπουμε στην πόλη από σοβαρούς θεσμικούς φορείς και όχι μόνο είναι από μηδενική ως χλιαρή. Να αντιληφθούν τον πυρήνα και το μέγεθος των γεγονότων».

Για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μίλησε και ο δικηγόρος του, Απόστολος Δόκος, λέγοντας: «Έγινε απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, στην είσοδο πολυκατοικίας του Αχιλλέα Νταβέλη, που διεσώθη λόγω παρουσίας της Αστυνομίας, που είχε προβλέψει τα επεισόδια. Ήδη σχηματίζεται δικογραφία στο επίπεδο των αστυνομικών αρχών.

Θα ήθελα να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου στην Ελληνική Αστυνομία και όλο το προληπτικό σχέδιο που κατάφερε τουλάχιστον μέσα στην πόλη να εκτονώσει ή να καθοδηγήσει τους εγκληματίες χωρίς να καταστρέψουν περιουσίες ή να προκαλέσουν σωματικές βλάβες».

Ακολούθως, ο Νταβέλης πήρε ξανά τον λόγο και πρόσθεσε: «Δεν είναι κριτική. Το σύστημα στη Λάρισα με όρους ποδοσφαιρικούς είναι ότι κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο και να ελέγχουν ομάδες. Ότι κατά τη σκέψη τους και λογική τους οι ιδιοκτήτες είναι αναλώσιμοι. Εμείς μιλάμε για εγκληματικά στοιχεία ξεκάθαρα. Δεν μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο ή την ΑΕΛ.

Παρεισφρύουν στο ποδόσφαιρο. Η ΑΕΛ δεν είναι πρωτεύον, είναι δευτερεύον. Είναι το που οδηγούν αυτά τα γεγονότα. Ένα σύστημα ανθρώπων με μοχλό πίεσης και άρμα μάχης την εγκληματική οργάνωση, αυτό το σύστημα ανθρώπων, αποφάσισε ότι η παρούσα διοίκηση μετά από τρία χρόνια, να φύγει και να πάμε για τον επόμενο. Κανείς δεν είπε στον κόσμο ποιος είναι ο επόμενος.

Αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος σοβαρός πότε κλείνει ο ιστορικός του κύκλος. Πέρυσι το καλοκαίρι το αντιλήφθηκα, αλλά δεν μπορούσα να πετάξω την ομάδα όταν ανέβηκε κατηγορία και δεν υπήρχε επενδυτικό ενδιαφέρον. Θα τολμήσω να καταγγείλω σήμερα ότι ένας από τους βασικούς λόγους του υποβιβασμού είναι η εγκληματική οργάνωση, που έχει ασκήσει όλες τις μορφές της βίας στον οργανισμό, το μπούλινγκ, που είναι διαδεδομένη έννοια.

Φέτος έχουν πιεστεί αφόρητα ποδοσφαιριστές. Δεν μιλάμε για υβριστικά και χυδαιότητες, που από μόνα είναι μοχλός πίεσης. Οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι. Έκνομα στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης είναι από τους λόγους του υποβιβασμού. Δεν υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθεί άνθρωπος για αυτό το περιβάλλον, με αυτές τις συνθήκες, μετά την αποχώρηση της οικογένειας».