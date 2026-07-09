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Νέες αναφορές από το Ιράν κάνουν λόγο για αμερικανικό πλήγμα σε σιδηροδρομικές υποδομές στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB υποστήριξε ότι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν σιδηροδρομική γέφυρα κοντά στην πόλη Ακαλά, στην επαρχία Γκολεστάν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου στις 01:30 τοπική ώρα εκτοξεύθηκαν επτά «εχθρικά βλήματα» εναντίον της γέφυρας Ακ Τεκεχ Χαν.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι δύο από τα επτά πλήγματα προκάλεσαν εκρήξεις πάνω στη σιδηροδρομική γραμμή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα ή για το μέγεθος των ζημιών που υπέστη η υποδομή.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Axios, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραύλους κρουζ εναντίον δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στο βόρειο Ιράν. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πρόκειται για την πρώτη επίθεση που στοχεύει υποδομές μετά την εκεχειρία της 8ης Απριλίου.


Το παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στην επαρχία Γκολεστάν υποστήριξε ότι από το πλήγμα δεν υπήρξαν θύματα, ενώ προειδοποίησε πως θα υπάρξει «συντριπτική» απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις.