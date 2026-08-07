Περού και Μεξικό ανακοίνωσαν την Παρασκευή, 7 Αυγούστου, ότι αποκαθιστούν τις διπλωματικές τους σχέσεις, βάζοντας τέλος σε μια έντονη αντιπαράθεση που είχε οδηγήσει τη Λίμα να κόψει τους δεσμούς με την Πόλη του Μεξικού στα τέλη του 2025.



Από τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων και την κήρυξη της Κλαούντια Σέινμπαουμ ως «persona non grata» μέχρι την επαναπροσέγγιση, χρειάστηκαν μερικοί μήνες, μια αλλαγή εξουσίας στο Περού και τελικά η αναχώρηση της γυναίκας που βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης.

H πρώην πρωθυπουργός του Περού, Μπέτσι Τσάβες, στην οποία το Μεξικό είχε χορηγήσει πολιτικό άσυλο, εγκατέλειψε τη χώρα με προορισμό το μεξικανικό έδαφος.

Η κυβέρνηση της νέας προέδρου του Περού, Κέικο Φουχιμόρι, της χορήγησε ασφαλή διέλευση, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για να ξεπεραστεί ένα από τα βασικά εμπόδια στις σχέσεις των δύο χωρών.

Η Τσάβες είχε καταφύγει τον Νοέμβριο του 2025 στην κατοικία του Μεξικανού πρεσβευτή στη Λίμα και είχε λάβει πολιτικό άσυλο από την κυβέρνηση της Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Η απόφαση αυτή είχε προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της περουβιανής κυβέρνησης, η οποία κατηγόρησε το Μεξικό για παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και ανακοίνωσε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων. Το Κογκρέσο του Περού είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσει την ίδια τη Σέινμπαουμ «persona non grata».

Η κυβέρνηση Φουχιμόρι αποφάσισε πλέον να επιτρέψει στην πρώην πρωθυπουργό να εγκαταλείψει τη χώρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Περού, Κάρλος Έσπα, δήλωσε ότι η Τσάβες αναχώρησε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης «σε καλή υγεία», ενώ η μεξικανική πλευρά ανέφερε ότι μεταφέρθηκε με στρατιωτικό αεροσκάφος στο Μεξικό.

Η Λίμα, ωστόσο, δεν κλείνει οριστικά το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στο μέλλον την έκδοσή της.

Η υπόθεση που έφερε τις δύο χώρες στα άκρα

Στο επίκεντρο της διπλωματικής σύγκρουσης βρίσκεται ουσιαστικά η πολιτική κρίση που συγκλονίζει το Περού από την πτώση του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο.

Ο Καστίγιο απομακρύνθηκε από την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2022, αφού επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο. Συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ κατευθυνόταν προς τη μεξικανική πρεσβεία προκειμένου να ζητήσει άσυλο.

Η Μπέτσι Τσάβες, η οποία ήταν πρωθυπουργός του εκείνη την περίοδο, κατηγορήθηκε για τον φερόμενο ρόλο της στα γεγονότα που συνδέονταν με την απόπειρα διάλυσης του Κογκρέσου.

Το Μεξικό είχε σταθεί εξαρχής στο πλευρό του Καστίγιο και είχε προσφέρει πολιτικό άσυλο στη σύζυγο και στα παιδιά του, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στις σχέσεις με τη Λίμα.

Οι δύο χώρες δεν είχαν πρεσβευτές από τις αρχές του 2023, όμως η οριστική ρήξη ήρθε τον Νοέμβριο του 2025, όταν το Μεξικό αποφάσισε να προσφέρει άσυλο και στην Τσάβες.

Η Κέικο Φουχιμόρι έκανε πράξη την υπόσχεσή της

Η αλλαγή σελίδας είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη πριν από την ορκωμοσία της Κέικο Φουχιμόρι.

Μετά τη νίκη της στις προεδρικές εκλογές, η Φουχιμόρι είχε δηλώσει ότι είχε «κάθε πρόθεση» να αποκαταστήσει τις σχέσεις του Περού με το Μεξικό. Η Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε ανταποκριθεί θετικά, λέγοντας ότι και η μεξικανική κυβέρνηση επιθυμούσε την επαναπροσέγγιση.

Μία ημέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Φουχιμόρι, στις 28 Ιουλίου, η Σέινμπαουμ αποκάλυψε ότι ο Μεξικανός υπουργός Εξωτερικών είχε ήδη επικοινωνήσει προσωπικά με τη νέα πρόεδρο του Περού και ότι οι δύο πλευρές «προχωρούσαν» προς την εξομάλυνση των σχέσεων.

Λίγες ημέρες αργότερα, η προσέγγιση απέκτησε επίσημο χαρακτήρα. Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι δύο κυβερνήσεις επικαλέστηκαν τους «ιστορικούς δεσμούς αδελφοσύνης, φιλίας και συνεργασίας» που συνδέουν τους δύο λαούς και ανακοίνωσαν την επανέναρξη των διπλωματικών σχέσεων.

Έτσι, μια διπλωματική διαμάχη που ξεκίνησε από την πτώση ενός προέδρου, κλιμακώθηκε με ένα πολιτικό άσυλο και έφτασε μέχρι το «persona non grata» κλείνει – τουλάχιστον σε επίπεδο κρατικών σχέσεων – με την αλλαγή εξουσίας στη Λίμα και την αναχώρηση της Μπέτσι Τσάβες για το Μεξικό.