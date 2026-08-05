Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είχε «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν κατά τη διάρκεια ολοήμερων διαπραγματεύσεων την Τρίτη, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι ο πεντάμηνος πόλεμος μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του. Την ίδια ώρα, οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις εκτιμήσεις για επικείμενη συμφωνία που θα αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ οι μετοχές στις ασιατικές αγορές κατέγραψαν άνοδο την Τετάρτη, μετά και τα ιστορικά υψηλά που σημείωσε η Wall Street, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού.

Τραμπ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πολύ σύντομα»

Μιλώντας στην εκπομπή «@ Night» του Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν ολοήμερες διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Είχαν μια ολοήμερη διαπραγμάτευση», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πολύ σύντομα». Παράλληλα, προειδοποίησε πως «αν υπαναχωρήσουν ξανά, θα δεχτούν πολύ σκληρό πλήγμα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει με μαζικά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν οδηγήσει στον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Πληροφορίες για ενδιάμεση συμφωνία με τη διαμεσολάβηση του Ομάν

Σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται δύο περιφερειακές πηγές και έναν Αμερικανό αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια ενδιάμεση συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, με τη συναίνεση του Ομάν, το οποίο ελέγχει τμήμα της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον επιδίωκε να ανακοινώσει τη συμφωνία την Τετάρτη.

Ωστόσο, ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ενημερωμένη πηγή, υποστήριξαν ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, θα καθυστερήσει «για όσο διάστημα οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να απειλούν το Ιράν».

Το Κατάρ βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις

Παρά τις εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη πετύχει τους στόχους που είχε θέσει στην αρχή του πολέμου: τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τον περιορισμό της δυνατότητάς του να επιτίθεται σε περιφερειακούς αντιπάλους και τη δημιουργία συνθηκών που θα οδηγούσαν τους Ιρανούς στην ανατροπή της θρησκευτικής ηγεσίας της χώρας.

Το Ιράν έχει διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να διατηρεί αποκλεισμό σε πλοία και λιμάνια που συνδέονται με το Ιράν.

Νωρίτερα, το Κατάρ είχε επίσης αναφέρει ότι οι διαμεσολαβητές σημειώνουν πρόοδο στις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ακόμα και μετά τη διάψευση της Τεχεράνης ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη συνομιλίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμιρικού Γραφείου του Κατάρ, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο εμίρης της χώρας, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, συζήτησαν τηλεφωνικά την Τρίτη τις προσπάθειες για τη μείωση των διαφορών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς και τις προοπτικές μιας μόνιμης διευθέτησης.

Οι συνομιλίες με το Ομάν και η διαμάχη για τα Στενά του Ορμούζ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν σχετικά με τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ είναι θετικές και συνεχίζονται, με βασικό στόχο τη δημιουργία ασφαλών θαλάσσιων διαδρόμων, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως ανέφερε, η διαδρομή που εξετάζεται αποσκοπεί στη διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εθνικής ασφάλειας τόσο του Ιράν όσο και του Ομάν.

Το Ιράν διεκδικεί εδώ και χρόνια τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να τον μοιράζεται με το Ομάν, που βρίσκεται στην απέναντι ακτή. Ωστόσο, η Τεχεράνη απέρριψε την προηγούμενη εβδομάδα πρόταση του Ομάν, η οποία προέβλεπε κοινή εποπτεία και την είσπραξη προαιρετικών τελών από τα διερχόμενα πλοία.

Επίθεση σε πλοίο και ο απολογισμός των θυμάτων

Παράλληλα, βλήμα έπληξε πλοίο με σημαία Ινδίας κοντά στην Υεμένη, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βυθιστεί. Σύμφωνα με Ινδούς αξιωματούχους και οι 14 ναυτικοί που επέβαιναν διασώθηκαν, ενώ η Υεμένη απέδωσε την επίθεση στους Χούθι.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ έχει καταγράψει τουλάχιστον 17 θανάτους ναυτικών σε 64 περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Στον απολογισμό αυτό προστίθενται και τα στοιχεία της ιρανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με τα οποία 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 500 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα τέλη Ιουνίου. Ο αριθμός αυτός είχε δοθεί πριν το Ιράν ανακοινώσει ότι αμερικανικό πλήγμα στο Κεσμ, στα τέλη Ιουλίου, προκάλεσε τον θάνατο ενός ζευγαριού και του δίχρονου παιδιού τους.

Συνολικά, το Ιράν αναφέρει περισσότερους από 3.400 νεκρούς από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τον πόλεμο στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για 18 νεκρούς στρατιωτικούς.