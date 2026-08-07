Nέα παρέμβαση από την Άγκυρα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό της Ελλάδας, με την Τουρκία να επαναφέρει στο προσκήνιο τις γνωστές αμφισβητήσεις της για το Αιγαίο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό Χωροταξικό Πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, «δεν δημιουργεί καμία νομική συνέπεια» για τις τουρκικές θέσεις στα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες.

Παράλληλα, η Άγκυρα επανέλαβε τον ισχυρισμό της περί αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας σε «ορισμένες γεωγραφικές περιοχές», υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν έχουν παραχωρηθεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθηκών.

Νέα αιχμή της Άγκυρας για το Αιγαίο

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγορεί την Ελλάδα ότι επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Παράλληλα, η Άγκυρα υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος.

Η Τουρκία επικαλείται το διεθνές ναυτικό δίκαιο και υποστηρίζει ότι αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών, μεταξύ άλλων και για περιβαλλοντικά ζητήματα. Την ίδια ώρα, δηλώνει ότι παραμένει διαθέσιμη για συνεργασία με την Ελλάδα, επαναφέροντας παράλληλα τη θέση της για μια συνολική αντιμετώπιση των διαφορών μεταξύ των δύο χωρών.

Επικαλείται τη Διακήρυξη των Αθηνών

Η Άγκυρα αναφέρεται και στη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία, της 7ης Δεκεμβρίου 2023, υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη βάση του διεθνούς δικαίου, της καλής γειτονίας και της αμοιβαίας συνεννόησης.

Στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που ανακοίνωσε η Ελλάδα σήμερα (7 Αυγούστου), το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, δεν θα επιφέρει οποιεσδήποτε νομικές συνέπειες για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών».

Η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει στη συνέχεια ότι οι θέσεις της δεν επηρεάζονται από τις ελληνικές αποφάσεις και προειδοποιεί ότι οι μονομερείς ενέργειες θα πρέπει να αποφεύγονται.

«Η Τουρκία, ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη στο Αιγαίο Πέλαγος, παραμένει έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η νέα τοποθέτηση της Άγκυρας έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης του νέου ελληνικού Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και επαναφέρει στο προσκήνιο τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το καθεστώς στο Αιγαίο.