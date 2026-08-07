Αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Νέα Αγχίαλο υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν 66χρονο, ο οποίος κατηγορείται ότι προέβη σε άσεμνη γενετήσια πράξη ενώ βρισκόταν απέναντι από ανήλικη.

Ο 66χρονος οδηγήθηκε σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου και στη συνέχεια στη φυλακή. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά για την υπόθεση, ο άνδρας αυνανιζόταν ενώ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του τη 13χρονη γειτόνισσά του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το τοπικό μέσο gegonota.news, έλαβε χώρα στη Νέα Αγχίαλο, στις 11 το βράδυ της 31ης Ιουλίου. Όπως κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης στο δικαστήριο, η κόρη της βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού τους, όταν είδε τον 66χρονο γείτονά τους στο παράθυρό του, φορώντας μόνο μία μπλούζα και ένα καπέλο, να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα καθώς την κοιτούσε.

Η ανήλικη τρομοκρατήθηκε και φώναξε την μητέρα της. Εκείνη βγήκε στην αυλή και, όταν την είδε ο 66χρονος, αμέσως έσβησε τα φώτα και βγήκε έξω, ζητώντας της συγνώμη και λέγοντάς της πως δεν θα το επαναλάβει. Η μητέρα κάλεσε την αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε πως, εκείνο το βράδυ, είχε μόλις επιστρέψει από το καφενείο και κάθισε για λίγο στην αυλή και μετά μπήκε μέσα στο σπίτι, αρνούμενος πως προέβη σε άσεμνες πράξεις ή ότι είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με την μητέρα της ανήλικης.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, καταδικάζοντας τον σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών από τους οποίους θα εκτίσει τον έναν, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν επί τριετίας. Στην τυχόν ασκηθείσα έφεση δεν χορηγήθηκε αναστέλλουσα δύναμη, στέλνοντάς τον στη φυλακή.