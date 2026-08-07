Η Renu Dhariyal από την Ινδία κατέκτησε μία θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η γυναίκα με τα μακρύτερα μαλλιά στον πλανήτη, με την εντυπωσιακή της κόμη να αγγίζει σχεδόν τα τρία μέτρα. Όταν περπατά, τα μαλλιά της μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ και σέρνονται πίσω της στο έδαφος, δημιουργώντας μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.



Τα μαύρα μαλλιά της έχουν μήκος 2 μέτρα και 71,5 εκατοστά, μόλις μισό εκατοστό λιγότερο από το ύψος του Robert Wadlow, του ψηλότερου ανθρώπου που έχει καταγραφεί ποτέ, ο οποίος έφτανε τα 2,72 μέτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ρεκόρ Γκίνες.



Η Dhariyal ξεπέρασε την προηγούμενη κάτοχο του τίτλου, την Ουκρανή Aliia Nasyrova, τα μαλλιά της οποίας είχαν μετρηθεί στα 257,33 εκατοστά.



Η Ινδή Renu, η οποία διατηρεί κανάλι στο YouTube και μοιράζεται συμβουλές ομορφιάς και περιποίησης μαλλιών, αποκάλυψε ότι δεν έχει κόψει τα μαλλιά της από το 2015, αφήνοντάς τα να μεγαλώνουν συνεχώς για περισσότερο από μία δεκαετία. Μέσα από το κανάλι της παρουσιάζει στο κοινό και τον τρόπο με τον οποίο φροντίζει την εντυπωσιακή κόμη της.

Η φροντίδα μιας τόσο εντυπωσιακής κόμης, πάντως, κάθε άλλο παρά εύκολη είναι. Η ίδια εξηγεί ότι χρειάζεται να αφιερώνει ώρες στο λούσιμο και στο ξεμπέρδεμα των μαλλιών της, ώστε να διατηρούνται σε καλή κατάσταση παρά το εξαιρετικά μεγάλο μήκος τους.



Παράλληλα, η Renu Dhariyal υποστηρίζει ότι αποφεύγει τα χημικά προϊόντα και προτιμά φυσικές μεθόδους για την καθημερινή περιποίηση και προστασία των μαλλιών της.



«Χρειάζεται πολλή υπομονή για να διατηρήσεις τόσο μακριά μαλλιά», εξηγεί, υποστηρίζοντας ότι το «μυστικό» της βασίζεται σε φυσικές μεθόδους περιποίησης. Έτσι, η ιδιαίτερη αφοσίωσή της την οδήγησε τελικά σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ.