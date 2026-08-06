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Αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται κοντά στο τέλος του, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών με θετικές προοπτικές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «πιστεύω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι συμμετέχει προσωπικά στις επαφές με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας πως «συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Πηγαίνουμε καλά. Μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας: «Δεν θέλω να πω ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κατά κάποιον τρόπο ανοιχτά. Εμείς ελέγχουμε τα Στενά.»

Οι δηλώσεις για τα αποθέματα πυρομαχικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στα στρατιωτικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας τις αναφορές περί ελλείψεων.

Όπως είπε, οι ΗΠΑ διαθέτουν «απεριόριστο απόθεμα» σε ορισμένα είδη πυρομαχικών, αν και παραδέχθηκε ότι σε άλλες κατηγορίες η διαθεσιμότητα είναι πιο περιορισμένη.

«Διαθέτουμε ορισμένα είδη πυρομαχικών, πολύ ισχυρά, για τα οποία έχουμε απεριόριστα αποθέματα. Υπάρχουν και άλλα, στα οποία η διαθεσιμότητα είναι πιο περιορισμένη, όμως τα αναπληρώνουμε σε καθημερινή βάση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «διαθέτουμε κυριολεκτικά τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «χρειαζόμαστε συνεχώς περισσότερα πυρομαχικά», επισημαίνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν αποθέματα σε διάφορα σημεία του κόσμου.

«Διαθέτουμε αποθέματα πυρομαχικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν τα χρειαστούμε ποτέ, θα τα αξιοποιήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα σχόλια για την Ουκρανία και τη Ρωσία

Αναφερόμενος στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του προκατόχου του είχε διαθέσει τεράστιες ποσότητες οπλισμού στο Κίεβο.

«Δώσαμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Μπάιντεν το έκανε, χωρίς καμία χρέωση. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», είπε.

Σε ερώτηση σχετικά με το αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επιπλέον συστήματα αεράμυνας Patriot, απάντησε: «Κι εμείς θέλουμε πυραύλους. Ο Μπάιντεν του έδωσε τόσους πολλούς.»

Τέλος, σχολιάζοντας την αύξηση των ρωσικών επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετέχουν άμεσα στη σύγκρουση, προσθέτοντας: «Κοιτάξτε, εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Μας χωρίζει ένας ωκεανός. Όμως απεχθάνομαι να βλέπω νέους ανθρώπους να σκοτώνονται.»