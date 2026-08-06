Αισιόδοξος για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν βρίσκεται κοντά στο τέλος του, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών με θετικές προοπτικές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «πιστεύω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να συνεχίσουν για πολύ ακόμη».

Trump on Iran:



I think the war will end pretty soon. I don't think they can go much longer. pic.twitter.com/CYfE3EoLmM — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι συμμετέχει προσωπικά στις επαφές με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας πως «συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Πηγαίνουμε καλά. Μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα».

Trump on Iran:



I'm involved in the negotiations with Iran. We are doing fine.



A deal could be soon. pic.twitter.com/qo4g2tX0YI — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, λέγοντας: «Δεν θέλω να πω ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά αυτή τη στιγμή είναι κατά κάποιον τρόπο ανοιχτά. Εμείς ελέγχουμε τα Στενά.»

Reporter: Has a deal been reached to reopen the Strait of Hormuz?



Trump: I don't want to say it has been, but it's sort of open right now. We control the Strait. pic.twitter.com/xi43lK2DRH — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Οι δηλώσεις για τα αποθέματα πυρομαχικών

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στα στρατιωτικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, απορρίπτοντας τις αναφορές περί ελλείψεων.

Όπως είπε, οι ΗΠΑ διαθέτουν «απεριόριστο απόθεμα» σε ορισμένα είδη πυρομαχικών, αν και παραδέχθηκε ότι σε άλλες κατηγορίες η διαθεσιμότητα είναι πιο περιορισμένη.

Trump:



We have literally massive amounts of ammunition. pic.twitter.com/PJDiokvpJj — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

«Διαθέτουμε ορισμένα είδη πυρομαχικών, πολύ ισχυρά, για τα οποία έχουμε απεριόριστα αποθέματα. Υπάρχουν και άλλα, στα οποία η διαθεσιμότητα είναι πιο περιορισμένη, όμως τα αναπληρώνουμε σε καθημερινή βάση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «διαθέτουμε κυριολεκτικά τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών».

Trump:



We have certain types of munitions that are very powerful that we have an unlimited supply of.



We have others where it's a little bit tighter, and we are getting them in on a daily basis. pic.twitter.com/1e9AdrfKGJ — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Παράλληλα, σημείωσε ότι «χρειαζόμαστε συνεχώς περισσότερα πυρομαχικά», επισημαίνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν αποθέματα σε διάφορα σημεία του κόσμου.

«Διαθέτουμε αποθέματα πυρομαχικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν τα χρειαστούμε ποτέ, θα τα αξιοποιήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Trump:



We have supplies of munitions all over the world.



If we ever needed them, we'd take them. pic.twitter.com/92Z3IRodFj — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Τα σχόλια για την Ουκρανία και τη Ρωσία

Αναφερόμενος στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση του προκατόχου του είχε διαθέσει τεράστιες ποσότητες οπλισμού στο Κίεβο.

Reporter: Zelensky says his country desperately needs Patriot missile batteries.



Trump: We want missiles too. Biden gave him so much. pic.twitter.com/n1VqHN817w — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

«Δώσαμε τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Μπάιντεν το έκανε, χωρίς καμία χρέωση. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», είπε.

Σε ερώτηση σχετικά με το αίτημα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για επιπλέον συστήματα αεράμυνας Patriot, απάντησε: «Κι εμείς θέλουμε πυραύλους. Ο Μπάιντεν του έδωσε τόσους πολλούς.»

Τέλος, σχολιάζοντας την αύξηση των ρωσικών επιθέσεων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετέχουν άμεσα στη σύγκρουση, προσθέτοντας: «Κοιτάξτε, εμείς δεν εμπλεκόμαστε. Μας χωρίζει ένας ωκεανός. Όμως απεχθάνομαι να βλέπω νέους ανθρώπους να σκοτώνονται.»