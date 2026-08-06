Συντονισμένη διπλωματική εκστρατεία προς τα κράτη του Κόλπου έχει ξεκινήσει το Ιράν, καλώντας τα να αξιοποιήσουν την επιρροή τους στον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να αποτραπεί ένας νέος γύρος αμερικανικών πληγμάτων.

Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ, θα απαντήσει πλήττοντας ενεργειακές εγκαταστάσεις, δίκτυα ηλεκτροδότησης, υποδομές ύδρευσης και άλλους στρατηγικούς στόχους στις χώρες της περιοχής.

Το μήνυμα προς τις κυβερνήσεις του Κόλπου είναι σαφές: είτε θα πιέσουν την Ουάσιγκτον να επιστρέψει στη διπλωματία είτε θα βρεθούν αντιμέτωπες με τις συνέπειες μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Διπλωματικός πυρετός από την Τεχεράνη

Σύμφωνα με το Reuters, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε διαδοχικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και την Τουρκία, καθώς και με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν.

Το μήνυμα που μετέφερε ήταν ενιαίο: μια νέα αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει αντίποινα όχι μόνο κατά αμερικανικών στόχων, αλλά και κατά κρίσιμων υποδομών στον Κόλπο.

«Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε, αλλά η εξεύρεση διπλωματικής λύσης αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να αποφευχθεί μια ευρύτερη κλιμάκωση και η καταστροφή σε ολόκληρη την περιοχή», φέρεται να ήταν η θέση που διατύπωσε ο Αραγτσί, σύμφωνα με περιφερειακό διπλωμάτη που επικαλείται το Reuters.

Παρέμβαση του Ριάντ προς τον Τραμπ

Το Reuters αναφέρει ότι ο Σαουδάραβας διάδοχος του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, προτρέποντάς τον να αναβάλει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σαουδάραβας ηγέτης κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ομάν φέρονται να μετέφεραν στην Ουάσιγκτον ότι η διπλωματία αποτελεί τη μόνη ασφαλή οδό, προειδοποιώντας πως μια νέα πολεμική αναμέτρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση του Κόλπου.

Στο στόχαστρο οι ενεργειακές υποδομές

Η ιρανική στρατηγική, σύμφωνα με το Reuters, βασίζεται στην ανάδειξη της ευαλωτότητας των ενεργειακών εγκαταστάσεων της περιοχής.

Η Τεχεράνη φέρεται να υπενθύμισε στις αραβικές κυβερνήσεις την επίθεση του 2019 στις εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, η οποία είχε δείξει πόσο ευάλωτες παραμένουν οι πετρελαϊκές υποδομές του Κόλπου.

«Εάν το Ιράν υποστεί ζημιές, θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες ζημιές ως αντίποινα», δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Κατά την ίδια πηγή, στη λίστα πιθανών στόχων περιλαμβάνονται διυλιστήρια, δίκτυα ηλεκτροδότησης και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Τα διλήμματα της Ουάσιγκτον

Σύμφωνα με το Reuters, η ιρανική ηγεσία εκτιμά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον μπροστά σε δύο δύσκολες επιλογές.

Η πρώτη είναι να προχωρήσει σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση, με κίνδυνο να διαταραχθεί η ενεργειακή ασφάλεια του Κόλπου και η παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Η δεύτερη είναι να επιλέξει μια διαπραγματευτική λύση, η οποία όμως δύσκολα θα μπορεί να παρουσιαστεί ως καθαρή αμερικανική νίκη.

Ανώτερος περιφερειακός διπλωμάτης, τον οποίο επικαλείται το Reuters, υποστηρίζει ότι ένα από τα βασικά εμπόδια για μια συμφωνία είναι η ανάγκη της Ουάσιγκτον να εμφανίσει ένα αποτέλεσμα που θα μπορεί να προβληθεί ως επιτυχία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν κάτι που να μπορούν να παρουσιάσουν ως απόδειξη ότι κέρδισαν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κίνδυνος περιφερειακής ανάφλεξης

Η προειδοποίηση του Ιράν προς τα κράτη του Κόλπου ανεβάζει την πίεση σε μια ήδη εύφλεκτη συγκυρία.

Η Τεχεράνη επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι μια νέα αμερικανική επίθεση δεν θα περιοριστεί σε διμερές επίπεδο, αλλά μπορεί να μεταφερθεί στις υποδομές χωρών που θεωρούνται κρίσιμες για την ενεργειακή ασφάλεια της Δύσης.

Με αυτόν τον τρόπο, το Ιράν επιχειρεί να μετατρέψει τον φόβο μιας γενικευμένης κρίσης στον Κόλπο σε μοχλό πίεσης προς την Ουάσιγκτον, μέσω των αραβικών πρωτευουσών που έχουν άμεσο συμφέρον να αποφύγουν μια νέα ανάφλεξη.