Σε άγνωστη τοποθεσία στην Τεχεράνη και υπό εξαιρετικά ασυνήθιστες συνθήκες φέρεται να πραγματοποιήθηκε η μοναδική μέχρι σήμερα συνάντηση του προέδρου του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσίευμα του αντιπολιτευόμενου Iran International που επικαλείται πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Όπως αναφέρεται, ο Πεζεσκιάν μεταφέρθηκε σε μυστική τοποθεσία στην ιρανική πρωτεύουσα, όπου επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια. Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Ωστόσο, το εσωτερικό του οχήματος ήταν τόσο σκοτεινό, ώστε οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να δουν ο ένας τον άλλον, ενώ οι φρουροί του ανώτατου ηγέτη δεν επέτρεψαν ούτε χειραψία. Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με τη φωνή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ιρανός πρόεδρος αργότερα φέρεται να ρώτησε αν η φωνή που άκουσε ανήκε πράγματι στον νέο ανώτατο ηγέτη, καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να τον δει.

Διαφορετική εικόνα από όσα είχε δηλώσει δημόσια ο Πεζεσκιάν

Η περιγραφή των πηγών του Iran International διαφέρει σημαντικά από όσα είχε δηλώσει ο ίδιος ο Πεζεσκιάν στα μέσα Μαΐου. Τότε, μιλώντας σε εκπροσώπους εμπορικών ενώσεων, είχε υποστηρίξει ότι πέρασε δυόμισι ώρες με τον νέο ανώτατο ηγέτη «σε εγκάρδιο κλίμα».

Οι ίδιες πηγές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η συνάντηση διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά και στη συνέχεια ζητήθηκε από τον πρόεδρο να αποχωρήσει.

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, η πραγματοποίηση της συνάντησης αποτέλεσε παραχώρηση που εξασφαλίστηκε έπειτα από πιέσεις. Το γραφείο του Μοτζταμπά Χαμενεΐ φέρεται να συμφώνησε μόνο μετά από επανειλημμένα αιτήματα του Πεζεσκιάν και την απειλή του ότι θα παραιτηθεί. Παράλληλα, ενημερώθηκε ότι, σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική, δεν θα γινόταν δεκτός στην επίσημη κατοικία του ανώτατου ηγέτη.

Η συνάντηση σε άγνωστη τοποθεσία της Τεχεράνης

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η συνοδεία ασφαλείας του Πεζεσκιάν τον μετέφερε σε άγνωστη τοποθεσία της Τεχεράνης. Εκεί εγκατέλειψε το υπηρεσιακό του όχημα και επιβιβάστηκε στο πίσω μέρος ενός συμβατικού αυτοκινήτου με φιμέ τζάμια, όπου φέρεται να τον περίμενε ήδη ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να διακρίνουν ο ένας τον άλλον λόγω του σκοταδιού, ενώ δεν τους επετράπη ούτε να ανταλλάξουν χειραψία. Η επικοινωνία τους περιορίστηκε αποκλειστικά στη συνομιλία.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο πρόεδρος προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκειά του, καθώς θεώρησε ότι υπέστη ταπεινωτική μεταχείριση. Σύμφωνα με συνεργάτες του προεδρικού γραφείου, στη συνέχεια διερωτήθηκε αν ο άνθρωπος που βρισκόταν δίπλα του ήταν πράγματι ο ανώτατος ηγέτης ή αν είχε ακούσει μόνο μια φωνή μέσα στο σκοτάδι.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι δεν είναι σαφές αν η συγκεκριμένη τοποθέτηση εξέφραζε οργή ή πραγματική αμφιβολία. Προσθέτει επίσης ότι ο Πεζεσκιάν έχει ζητήσει νέα συνάντηση, αυτή τη φορά στην κατοικία του ανώτατου ηγέτη, αίτημα που μέχρι στιγμής φέρεται να έχει απορριφθεί.

Πέντε μήνες χωρίς δημόσια εμφάνιση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Το Iran International επισημαίνει ότι, περίπου πέντε μήνες μετά την επιλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ από τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων ως διαδόχου του πατέρα του, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ούτε ηχητικό ούτε βίντεο με τον νέο ανώτατο ηγέτη.

Το ζήτημα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχει απασχολήσει ακόμη και φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν. Την Κυριακή, η ιστοσελίδα της εφημερίδας Χαμσαχρί δημοσίευσε σύντομο βίντεο στο οποίο υποστήριζε ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσαν να εντοπίσουν το κρησφύγετο του νέου ηγέτη μέσω οποιασδήποτε ηχογράφησης, αναλύοντας την ακουστική ενέργεια, το αποτύπωμα συχνοτήτων του ηλεκτρικού δικτύου και τους ήχους του περιβάλλοντος.

Στο ίδιο βίντεο αναφερόταν ακόμα ότι οι μυστικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να εξετάσουν τους συντονισμούς της φωνητικής οδού ώστε να εκτιμήσουν την έκταση πιθανών τραυματισμών ή ακόμη και το επίπεδο άγχους του, ισχυρισμός που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενίσχυσε αντί να περιορίσει τις εικασίες για την κατάστασή του.

Αντικρουόμενες δηλώσεις για την κατάσταση του νέου ηγέτη

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι και σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την κατάσταση του Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε εκτιμήσει ότι υπήρχε πιθανότητα 90% ο νέος ανώτατος ηγέτης να είχε σκοτωθεί, ενώ πρόσφατα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι βρίσκεται εν ζωή.

Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις καταγράφονται και μεταξύ κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων. Σε συνέντευξή του τον Ιούλιο στη διαδικτυακή εκπομπή «Η Ιστορία του Πολέμου», ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι δεν έχει δει τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και ότι μόνο περιορισμένος αριθμός ανθρώπων έχει συναντηθεί μαζί του. Μία ημέρα αργότερα, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε σε ομιλία του ότι οι συναντήσεις με τον ανώτατο ηγέτη είχαν αυξηθεί.

Οι απειλές παραίτησης και η προειδοποίηση του γραφείου του ηγέτη

Σύμφωνα με το Iran International, η ένταση μεταξύ του προέδρου και του γραφείου του ανώτατου ηγέτη έχει πλέον περάσει και στη δημόσια σφαίρα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Χαραζί, συγγενής της οικογένειας Χαμενεΐ μέσω γάμου, υποστήριξε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης έχει προειδοποιήσει επίσημα πως η επόμενη παραίτηση του Πεζεσκιάν, έπειτα από 28 απειλές ή απόπειρες παραίτησης, θα είναι και η τελευταία.

«Το ανακοίνωσε επίσημα και γι’ αυτό σταμάτησαν να απειλούν με παραίτηση», ανέφερε ο Χαραζί.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η συγκεκριμένη αναφορά συνάδει με προηγούμενη πληροφόρηση του Iran International, σύμφωνα με την οποία στα τέλη Μαΐου ο Πεζεσκιάν είχε αποστείλει επίσημη επιστολή παραίτησης στο γραφείο του ανώτατου ηγέτη, επικαλούμενος, όπως φέρεται να υποστήριξε, τον πλήρη έλεγχο της διακυβέρνησης από τους Φρουρούς της Επανάστασης.