Συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα, την ώρα που οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται και οι συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένουν προσωρινά σε ύφεση. Παράλληλα, η ένταση εξακολουθεί να επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή, με νέα επεισόδια στον Λίβανο και επιθέσεις των Χούθι να διατηρούν την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Πιθανή συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, πρόταση συμφωνίας για τη χρήση των Στενών του Ορμούζ, της στρατηγικής θαλάσσιας οδού μεταξύ Ιράν και Ομάν, ενδέχεται να οριστικοποιηθεί ακόμη και σήμερα.

Ανώτερη ιρανική πηγή και δύο περιφερειακές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι η συμφωνία θα παραχωρεί στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι δύο χώρες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η ναυτιλιακή κίνηση στην περιοχή έχει μειωθεί σημαντικά μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων τον προηγούμενο μήνα.

Οι διαφωνίες για τον ρόλο των ΗΠΑ

Ανώτατοι αξιωματούχοι στην Τεχεράνη επιμένουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία εμπλοκή στις συνομιλίες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ακούω ότι οι συνομιλίες πηγαίνουν πολύ καλά».

Τις τελευταίες ημέρες ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τις συνομιλίες με θετικό τρόπο.

Το Ισλαμαμπάντ ελπίζει πως η συμφωνία για το Ορμούζ θα οδηγήσει στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων

Το Πακιστάν ελπίζει πως η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και το Ιράν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους βάσει του πρωτοκόλλου συμφωνίας στη σύναψη του οποίου συνέβαλε το Ισλαμαμπάντ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πακιστανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Ελπίζουμε ότι η συμφωνία για το στενό θα ανοίξει τον δρόμο στη συνέχιση του διαλόγου και, ιδιαίτερα, στην επανάληψη των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Ταχίρ Αντράμπι.

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ θα βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία από σήμερα ως το Σάββατο.

«Μολονότι διεξάγεται στο πλαίσιο αυξημένων εντάσεων στον Κόλπο, η επίσκεψη αυτή θα έχει εμβέλεια που θα ξεπερνά την άμεση κρίση», σημείωσε ο Αντράμπι, η κυβέρνηση του οποίου μεσολαβεί για να δοθεί τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που εμπλέκει επίσης χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία.

Νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες και αντίποινα στον Λίβανο

Ένα από τα βασικά μέτωπα του πολέμου του Ιράν, οι συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, παρέμενε σχετικά ήρεμο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ωστόσο, δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν ύστερα από έκρηξη στο χωριό Ματζντάλ Σελέμ.

Το περιστατικό οδήγησε σε ισραηλινά αντίποινα στην πόλη Τιμπνίν, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμα 11 τραυματίστηκαν.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους Ισραηλινών στρατιωτών από τον Ιούνιο.

Συνεχίζεται η παύση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Τις τελευταίες ημέρες δεν έχουν καταγραφεί νέες επιθέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με την παύση των εχθροπραξιών να συνεχίζεται.

Παρά τη σχετική αποκλιμάκωση, δεν διαφαίνεται ακόμη κάποια προοπτική τερματισμού του πολέμου.

Την Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε «μαζικές επιθέσεις», υποστηρίζοντας πως το Ιράν του το ζήτησε και ότι υπήρχε συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διέψευσε τον συγκεκριμένο ισχυρισμό.

Νέα επίθεση των Χούθι και αναφορές για εκρήξεις στα Στενά του Ορμούζ

Οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν χθες ότι εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον πετρελαιοφόρου της Σαουδικής Αραβίας.

Η Σαουδική Αραβία δεν προχώρησε σε κάποιο σχόλιο, ενώ οι Χούθι επιχειρούν το τελευταίο διάστημα να επιβάλουν αποκλεισμό σε βάρος της.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό με την ένταση στα Στενά του Ορμούζ, έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης αναφέρθηκε περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ, ανοικτά των ακτών του Ομάν, όπου έγιναν γνωστές πληροφορίες για εκρήξεις.