Νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, υποστηρίζοντας ότι επιχειρούσε να περάσει από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, το πλοίο «Trend» δέχθηκε πλήγμα το βράδυ της Πέμπτης και στη συνέχεια εκδηλώθηκε φωτιά, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την πορεία του πλοίου «παράνομη», ενώ ισχυρίστηκε ότι η απόπειρα διέλευσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από «παρακίνηση και εξαπάτηση» από τον αμερικανικό στρατό. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Αναφορά για επίθεση κοντά στο Ομάν

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της Τεχεράνης, το βρετανικό κέντρο United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) είχε ενημερώσει για περιστατικό ασφαλείας στην περιοχή, περίπου 16 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν.

Το UKMTO χαρακτήρισε το συμβάν «επίθεση», ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Έχει περιοριστεί δραματικά η κίνηση στα Στενά

Το νέο συμβάν καταγράφεται ενώ η εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει περιοριστεί σημαντικά εξαιτίας της έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το Reuters, μόλις τρία εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά την Τετάρτη, από 12 μία ημέρα νωρίτερα. Ο αριθμός είναι επίσης πολύ χαμηλότερος από τον μέσο όρο των 17 διελεύσεων που είχε καταγραφεί κατά το προηγούμενο δεκαήμερο.

Η εικόνα ενδέχεται να μην αποτυπώνει το σύνολο της πραγματικής κίνησης, καθώς ορισμένα πλοία πραγματοποιούν τη διέλευση με απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης AIS.

Οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ παρακολουθούνται στενά λόγω της σημασίας τους για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, καθώς η συνεχιζόμενη ένταση έχει αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους για την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή.