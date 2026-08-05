Το Ιράν προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο έδαφός του θα οδηγήσει σε αντίποινα με στόχο κρίσιμες ενεργειακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το Reuters.

Η προειδοποίηση διαβιβάστηκε μέσω σειράς διπλωματικών επαφών υψηλού επιπέδου, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 28 Ιουλίου, όταν απείλησε με πλήγματα κατά του ενεργειακού δικτύου και των υποδομών του Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε επικοινωνίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ, καθώς και με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν. Κατά τις συνομιλίες αυτές ζήτησε από τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο να αξιοποιήσουν την επιρροή τους προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να αποτραπούν νέες επιθέσεις.

Το μήνυμα της Τεχεράνης ήταν σαφές: σε περίπτωση αμερικανικού πλήγματος, το Ιράν θα απαντήσει χτυπώντας αμερικανικές εγκαταστάσεις αλλά και ενεργειακές υποδομές στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου. Παράλληλα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ιρανική πλευρά υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τη διπλωματική λύση ως τον καλύτερο τρόπο αποφυγής μιας γενικευμένης σύγκρουσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, επικοινώνησε στη συνέχεια με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας του να καθυστερήσει οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να επιδιώξει κατάπαυση του πυρός και διπλωματική διευθέτηση.

Το Reuters σημειώνει ότι η προειδοποίηση της Τεχεράνης απευθυνόταν σε όλα τα κράτη του Κόλπου, αν και μεταφέρθηκε κυρίως μέσω της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ. Παράλληλα, Κατάρ, Ομάν και Σαουδική Αραβία φέρονται να κάλεσαν την Ουάσινγκτον να επανεκκινήσει τις συνομιλίες με το Ιράν, προκειμένου να αποφευχθεί νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ, η Τεχεράνη εξετάζει ως πιθανούς στόχους διυλιστήρια, ενεργειακές εγκαταστάσεις, δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, μεταφορικές υποδομές και πετρελαϊκά κοιτάσματα στην περιοχή του Κόλπου. Ο ίδιος παρέπεμψε στις επιθέσεις του 2019 στις εγκαταστάσεις της Aramco στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι ανέδειξαν την ευαλωτότητα των ενεργειακών υποδομών της περιοχής.

Κατά τις ίδιες πηγές, η Τεχεράνη εκτιμά ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη είτε με τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύρραξης που θα επηρεάσει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές είτε με την επιλογή μιας διαπραγματευτικής λύσης που δεν θα μπορεί να παρουσιαστεί ως ξεκάθαρη αμερικανική νίκη.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η επικοινωνία με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι πολύ δύσκολη

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε σήμερα από την κρατική τηλεόραση, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφερε ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει καταστεί «πολύ δύσκολη» αυτή την περίοδο.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμιά δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε μια από τις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.