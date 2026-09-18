Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει τον στρατό της για να εμπλακεί στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, τόνισε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιουνγκ, ερωτηθείς σχετικά για την πληροφορία πως εξετάζεται η ανάπτυξη στοιχείων των νοτιοκορεατικών ενόπλων δυνάμεων στο στενό του Ορμούζ.

«Δεν θα υπάρξει καμιά εμπλοκή και καμιά επέμβαση στον πόλεμο. Δεν αναπτύσσουμε στρατεύματα ούτε στρατιωτικά μέσα με αυτόν τον τρόπο», τόνισε ο κ. Λι σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Διευκρίνισε πως αυτό που εξετάζει η κυβέρνησή του είναι η ανάληψη ρόλου για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.