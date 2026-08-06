Στο κλείσιμο ιρανικού σχολείου προχώρησαν οι αρχές του Κουβέιτ, σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Παιδείας της χώρας. Η απόφαση έρχεται μετά τις επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις που, όπως αναφέρεται, δέχθηκε το Κουβέιτ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Το υπουργείο Παιδείας έλαβε την απόφαση να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του ιδιωτικού ιρανικού σχολείου και να το κλείσει», σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, στο οποίο είχε πρόσβαση το AFP.

Οι νέες εγγραφές για την προσεχή σχολική χρονιά ανεστάλησαν και το υπουργείο κάλεσε τους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, διευκρινίζεται στο κείμενο.

Η πηγή που ρωτήθηκε από το AFP δεν διευκρίνισε τους λόγους για το κλείσιμο του μόνου ιρανικού σχολικού ιδρύματος της χώρας. Παρόμοια μέτρα είχαν ληφθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην αρχή της σύγκρουσης, καθώς το Ιράν διεξήγαγε πλήγματα εναντίον της χώρας.

Τα κράτη του Κόλπου που είναι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον έχουν υποστεί το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών επιθέσεων στη διάρκεια του πολέμου, με το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν να έχουν ιδιαίτερα πληγεί τις τελευταίες αυτές εβδομάδες.

Τα επανειλημμένα πλήγματα κατά κουβεϊτιανών ηλεκτρικών σταθμών και εργοστασίων αφαλάτωσης είχαν οδηγήσει τις Αρχές να καλέσουν τους κατοίκους να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος τον περασμένο μήνα.

Τον Μάρτιο, στο αποκορύφωμα του πολέμου, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν δώσει εντολή για το κλείσιμο νοσοκομείου που συνδεόταν με το ιρανικό κράτος στο Ντουμπάι. Τουλάχιστον τέσσερα ιρανικά σχολεία είχαν επίσης κλείσει, σύμφωνα με υπαλλήλους και μέλη της ιρανικής κοινότητας.

Αξιωματούχος των Εμιράτων είχε δηλώσει τότε στο AFP ότι «ορισμένα ιδρύματα που συνδέονταν άμεσα με το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης θα έκλειναν στο πλαίσιο στοχευμένων μέτρων», ύστερα από την καταδίκη τους για παραβιάσεις της τοπικής νομοθεσίας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, μοναρχίες του Κόλπου έχουν καλέσει τους Ιρανούς πρεσβευτές για να καταγγείλουν τις επιθέσεις που αποδίδονταν στην Τεχεράνη.

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στις αρχές Ιουλίου παρά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη τον Ιούνιο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.