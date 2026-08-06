Ιρανική κοινοβουλευτική επιτροπή εξετάζει προσχέδιο νόμου που προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης αμερικανικών, ισραηλινών και άλλων «εχθρικών» πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Την πληροφορία μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο δηλώσεις βουλευτή.

Πρόστιμα έως 20% της αξίας του φορτίου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προσχέδιο νόμου προβλέπει και την επιβολή προστίμων σε πλοία που θα παραβιάζουν τους περιορισμούς.

Τα πρόστιμα μπορεί να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου των πλοίων.

Η διάταξη, εφόσον οριστικοποιηθεί και εγκριθεί, θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την πίεση στη ναυσιπλοΐα σε μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη.

Το σχέδιο παραμένει υπό εξέταση

Ο Ιρανός βουλευτής διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από ειδικούς.

Όπως ανέφερε, το κοινοβούλιο έχει καλέσει εμπειρογνώμονες να υποβάλουν συστάσεις πριν οριστικοποιηθεί το προσχέδιο.

Αυτό σημαίνει ότι η πρόταση δεν έχει ακόμη λάβει την τελική της μορφή και δεν έχει περάσει σε στάδιο ψήφισης.

Νέα πίεση στο Στενό του Ορμούζ

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν κομβικό πέρασμα για τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Η πιθανότητα περιορισμών σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή άλλες χώρες που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «εχθρικές» θα μπορούσε να επιτείνει την αβεβαιότητα στην περιοχή.

Προς το παρόν, το ζήτημα βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας, με την Τεχεράνη να κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο αυστηρότερου ελέγχου στη διέλευση πλοίων από το στρατηγικό πέρασμα.