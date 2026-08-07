Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ολεξάντρ Χάνζα ανέφερε μέσω Telegram ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 50 επιθέσεις σε πέντε διαφορετικές περιοχές, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα εναέρια μέσα, βόμβες και βλήματα πυροβολικού.



Οι επιδρομές προκάλεσαν νέες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και την αποτίμηση της κατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για ενδεχόμενο νέων επιθέσεων στην περιοχή.



Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολ, μια πόλη που μπαίνει συχνά στο στόχαστρο, στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου, απέναντι από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τους Ρώσους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον Χάνζα.