Αιματηρή κατάληξη είχε η προσπάθεια της εκκλησιαστικής επιτροπής να εκκενώσει κελί στην Πάφο, καθώς ένας 51χρονος μοναχός επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε δύο άτομα.

Όλα ξεκίνησαν όταν τα μέλη της επιτροπής επισκέφθηκαν τον 51χρονο στη μονή, ανακοινώνοντάς του την απόφαση να παραδώσει το κελί του και να εγκαταλείψει τον χώρο.

Ο μοναχός αντέδρασε βίαια και επιτέθηκε σε έναν 53χρονο τεχνικό που συνόδευε την επιτροπή, καταφέρνοντάς του χτυπήματα στον λαιμό και στο χέρι.

Βλέποντας το επεισόδιο, ένας 27χρονος μοναχός προσπάθησε να παρέμβει για να αφοπλίσει τον δράστη, με αποτέλεσμα να δεχθεί και ο ίδιος χτύπημα στο χέρι από το μαχαίρι.

Στο νοσοκομείο οι τραυματίες – Οι βαρύτατες κατηγορίες

Αμφότεροι οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Στον 53χρονο τεχνικό έγινε συρραφή των τραυμάτων και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του, ενώ στον 27χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έλαβε εξιτήριο.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 51χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα φόνου, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμό, μαχαιροφορία, καθώς και για παράνομη κατοχή και μεταφορά επιθετικού όπλου, με το ΤΑΕ Πάφου να διεξάγει την προανάκριση.