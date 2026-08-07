Ο Γιώργος Κούτσιας πραγματοποίησε ένα ιδανικό ντεμπούτο με την φανέλα της Φαμαλικάο, βρίσκοντας δίχτυα στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Εστορίλ, για την πρεμιέρα του Πορτογαλικού πρωταθλήματος.
Συγκεκριμένα, στο 32ο λεπτό ο Έλληνας επιθετικός εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη της φάσης, βρέθηκε στην κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 υπέρ της ομάδας του.
Έτσι, πέτυχε το πρώτο γκολ της νέας του ομάδας, βάζοντας παράλληλα ιδανικά τις βάσεις για το ξεκίνημά της στη σεζόν.
⚽ GOLO— VSPORTS (@Vsports_pt) August 7, 2026
G. Koutsias 32'
I Liga (#1) | Estoril 0-(1) Famalicão#LigaPortugalBetclic #VSPORTSLPBETCLIC #EPOCA2627 #JORNADA1 #GDEPFCF #GDEP #FCF
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