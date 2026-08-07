Ο Γιώργος Κούτσιας πραγματοποίησε ένα ιδανικό ντεμπούτο με την φανέλα της Φαμαλικάο, βρίσκοντας δίχτυα στην εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Εστορίλ, για την πρεμιέρα του Πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, στο 32ο λεπτό ο Έλληνας επιθετικός εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη της φάσης, βρέθηκε στην κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή και με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 υπέρ της ομάδας του.

Έτσι, πέτυχε το πρώτο γκολ της νέας του ομάδας, βάζοντας παράλληλα ιδανικά τις βάσεις για το ξεκίνημά της στη σεζόν.