Ο Ολυμπιακός εντείνει τις προσπάθειές του για την ενίσχυση στην μεσαία γραμμή με τον Γκουστάβο Πουέρτα να είναι πρώτη επιλογή και τις συζητήσεις με την Ράσινγκ Σανταντέρ να βρίσκονται σε εξέλιηξη.

Μάλιστα σύμφωνα με την Marca τον 23χρονο μέσο της Εθνικής Κολομβίας θέλουν και οι Νότιγχαμ Φόρεστ, Βιγιαρεάλ και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, με τους Πειραιώτες ωστόσο να ξεχωρίζουν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, «διερευνώντας συμφωνίες μεταγραφής ή δανεισμού».

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Marca για τον Πουέρτα: «Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε πρώτη στις συζητήσεις για να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση του μέσου και τους όρους μιας πιθανής μεταγραφής.

Παρόλο που οι συνομιλίες μόλις ξεκίνησαν και δεν έχει υπογραφεί συμφωνία, το ενδιαφέρον της αγγλικής ομάδας της Πρέμιερ Λιγκ καταδεικνύει την αυξανόμενη απήχηση του Κολομβιανού στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν είναι η μόνη ομάδα που παρακολουθεί τον ταλαντούχο μέσο. Σύλλογοι από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα παρακολουθούν στενά τις διαπραγματεύσεις.

Μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός ξεχωρίζει, διερευνώντας συμφωνίες μεταγραφής ή δανεισμού για να διασφαλίσει τη συνεχή παρουσία και ανάπτυξή του στο υψηλότερο επίπεδο του ποδοσφαίρου. Επιπλέον, σύλλογοι όπως η Βιγιαρεάλ της Ισπανίας και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης παρακολουθούν επίσης την πρόοδό του».

Σε πρώτο πλάνο οι Μόουρα και Τικνιζιάν

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα φουλάρει για την απόκτηση αριστερού μπακ και βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με Πόρτο και Ερυθρό Αστέρα.

Ο Φρανσίσκο Μόουρα της Πορτογαλικής ομάδας και ο Ναγιάρ Τικνιζιάν της Σερβικής αποτελούν τις δύο προτεραιότητες για τη θέση που άφησε κενή ο Φρανσίσκο Ορτέγκα με την μετακόμισή του στην Ρίβερ Πλέιτ.

Για τους «ερυθρόλευκους», ο Μόουρα δεν είναι κάτι ξαφνικό καθώς η περίπτωση του εξετάζεται τους τελευταίους μήνες και ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο έχει αναλάβει την υπόθεση.

Όσον αφορά στον Τικνιζιάν, ο 27χρονος Αρμένιος δεν έχει αγωνιστεί με τους Σέρβους στα προκριματικά του Champions League και τα σενάρια περί αποχώρησής του φουντώνουν στον Σερβικό Τύπο.

Ο Ολυμπιακός είναι σε ανοιχτή επικοινωνία και με τους δύο ποδοσφαιριστές, ούτως ώστε να είναι καλυμμένος σε κάθε περίπτωση.