Σκηνές καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στο Μαρούσι, όταν ένας 35χρονος, που βρισκόταν μαζί με ακόμη δύο άτομα σε προαύλιο χώρο εκπαιδευτικού ιδρύματος, τράπηκε σε φυγή μόλις αντιλήφθηκε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που πλησίαζαν για έλεγχο.

Πριν απομακρυνθεί, ο άνδρας πέταξε στο έδαφος δύο νάιλον σακούλες. Όταν οι αστυνομικοί τις περισυνέλεξαν και έλεγξαν το περιεχόμενό τους, διαπίστωσαν ότι έκρυβαν συνολικά 106 συσκευασίες κάνναβης, ήδη κατανεμημένες και, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έτοιμες προς διακίνηση.

Η συνολική ποσότητα της κάνναβης έφτανε τα 243 γραμμάρια. Οι δύο άνδρες που βρίσκονταν μαζί του δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί.

Τον βρήκαν λίγο αργότερα

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή και, λίγη ώρα αργότερα, κατάφεραν να εντοπίσουν τον 35χρονο.

Ο άνδρας συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση για την υπόθεση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ οι 106 συσκευασίες κάνναβης κατασχέθηκαν.

Ο 35χρονος οδηγήθηκε στη συνέχεια στον αρμόδιο εισαγγελέα.