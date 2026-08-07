Οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του Ομάν και του Ιράν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ παρουσιάζουν θετικές εξελίξεις, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε απόψε στο Reuters, οι δύο πλευρές έχουν σημειώσει πρόοδο, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι «αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία».

Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Υπάρχει πρόοδος μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά και αναμένουμε μια συμφωνία σύντομα» είπε η πηγή αυτή.

«Όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν», πρόσθεσε.