Η ναυτιλιακή δραστηριότητα στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν αισθητή υποχώρηση στις διελεύσεις εμπορικών πλοίων. Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς αγορές παραμένουν προσηλωμένες στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, προσδοκώντας εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποκατάσταση της λειτουργίας ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη καταγράφηκαν μόλις 33 διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, όταν το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης εβδομάδας είχαν περάσει 50 πλοία.

Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου, γεγονός που εξηγεί γιατί κάθε εξέλιξη στις συνομιλίες Τεχεράνης και Μουσκάτ παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μόλις τέσσερα πλοία πέρασαν την Πέμπτη

Τα στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης Kpler δείχνουν ότι την Πέμπτη μόνο τέσσερα πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ.

Ανάμεσά τους ήταν το υπερδεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC) Nissos Kea, το οποίο μετέφερε περίπου δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού που είχαν φορτωθεί στο πετρελαϊκό τερματικό της Βασόρας στο Ιράκ.

Από τα υπόλοιπα τρία πλοία, δύο ήταν φορτωμένα με υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG), ενώ το τέταρτο ήταν πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου.

Συνολικά μέσα στην εβδομάδα, μόλις έξι δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου εξήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ. Αντίθετα, στον Περσικό Κόλπο εισήλθαν 21 πλοία, με τα περισσότερα να ακολουθούν τη θαλάσσια διαδρομή που εκτείνεται κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Οι πλοιοκτήτες αποφεύγουν το ρίσκο παρά τις εκπτώσεις

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ SOMO επιχείρησε να προσελκύσει ενδιαφέρον για τη μεταφορά ιρακινού αργού από τη Βασόρα, προσφέροντας εκπτώσεις που έφταναν σχεδόν τα 30 δολάρια ανά βαρέλι για φορτώσεις του Αυγούστου. Το ενδιαφέρον προήλθε κυρίως από διυλιστήρια της Κίνας και της Ινδίας.

Παρά τις ιδιαίτερα δελεαστικές προσφορές, μέχρι στιγμής δεν έχουν συναφθεί συμφωνίες μεταφοράς, καθώς οι πλοιοκτήτες εξακολουθούν να αξιολογούν ως υψηλό τον κίνδυνο διέλευσης από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, το οποίο ακολούθησε την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου, από το πέρασμα διέρχονταν καθημερινά περίπου 130 έως 140 πλοία.

Τραμπ: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν «σύντομα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, επαναλαμβάνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά «σύντομα».

Κατά τις δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο ανέφερε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ καλά», ενώ υποστήριξε πως συμμετέχει προσωπικά στη διαπραγματευτική διαδικασία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποια πλευρά βρίσκεται σε επαφή.

«Μπορεί να καταλήξει σύντομα», πρόσθεσε.

Η συμφωνία Ιράν – Ομάν και τα ανοιχτά ζητήματα

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί της αρχής με το Ομάν για τη δημιουργία νέας διαδρομής στα Στενά του Ορμούζ και τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας.

Με βάση το προτεινόμενο πλαίσιο, το Ιράν θα αποκτήσει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στη διαχείριση των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό Κόλπο. Όσον αφορά τα πλοία που εξέρχονται, αυτά θα κινούνται μέσω θαλάσσιας διαδρομής ανάμεσα στα ιρανικά και τα ομανικά χωρικά ύδατα, ενώ η τελική έγκριση θα παρέχεται από το Ομάν, αφού προηγηθεί ενημέρωση από την Τεχεράνη.

Παρά ταύτα, ιρανικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η συμφωνία με το Μουσκάτ δεν σημαίνει αυτομάτως και την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η ιρανική πλευρά εξακολουθεί να συνδέει την επαναλειτουργία του περάσματος με τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο.

Κυρώσεις και ασφαλιστικές ρήτρες δημιουργούν εμπόδια

Η εφαρμογή της συμφωνίας ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των αμερικανικών κυρώσεων, αλλά και των όρων που έχουν επιβάλει οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Η καταβολή οποιουδήποτε τέλους διέλευσης προς ιρανικό φορέα ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα συμμόρφωσης με το αμερικανικό καθεστώς κυρώσεων. Την ίδια στιγμή, νέα ρήτρα της Lloyd’s Market Association προβλέπει ότι πλοία τα οποία καταβάλλουν τέλη ή άλλες χρεώσεις για τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να χάσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Αυξήθηκαν οι διελεύσεις στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Την ώρα που η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει υποτονική, στο Στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκε αύξηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την Kpler, την Πέμπτη πέρασαν από το σημείο 26 πλοία, έναντι 19 που είχαν καταγραφεί την Τετάρτη.

Από την πλευρά της, η LSEG, η οποία εφαρμόζει διαφορετική μεθοδολογία παρακολούθησης, υπολόγισε ότι οι διελεύσεις έφτασαν τις 28.