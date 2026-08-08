Πολλά ερωτήματα προκάλεσε η αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Σαουδική Αραβία με την Τουρκία και το Πακιστάν, μαζί με τη διαβεβαίωση του Ριάντ ότι δεν συνιστά απειλή για καμία χώρα της περιοχής.

«Η συμφωνία δεν έχει στόχο τη δημιουργία ενός στρατιωτικού άξονα ούτε ενός σεκταριστικού μπλοκ. Επίσης, δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες ή με μια κούρσα εξοπλισμών, αλλά αντιθέτως στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων ικανοτήτων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός αρμόδιος για τη δημόσια διπλωματία, Ραγιέντ Κρίμλι.

Γιατί όμως το Ριάντ προχώρησε σε αυτή την κίνηση; Η Σαουδική Αραβία δεν έμεινε ανεπηρέαστη από τον πόλεμο κατά του Ιράν. Στο έδαφός της φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενώ οι ενεργειακές υποδομές και άλλα στρατηγικά συμφέροντά της βρέθηκαν στο στόχαστρο.

Για αρκετά χρόνια, η Σαουδική Αραβία επιδίωκε να επαναπροσδιορίσει τον περιφερειακό της ρόλο μέσω της διπλωματικής προσέγγισης και της οικονομικής διπλωματίας. Τώρα, το Ριάντ επιστρέφει στη στρατιωτική πίεση, επιδιώκοντας να αναδιαμορφώσει τους κανόνες εμπλοκής στην περιοχή, την ώρα που οι πόλεμοι γύρω του γίνονται ολοένα και δυσκολότερο να περιοριστούν. Αφού κράτησε αποστάσεις από τη σύγκρουση στην Υεμένη, το βασίλειο παρουσίασε τον εαυτό του ως έναν παράγοντα που απομακρύνεται από τους άμεσους πολέμους και στρέφεται στη διαχείριση της επιρροής μέσω της πολιτικής, της οικονομίας και της διπλωματίας.

Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν και οι περιφερειακές ανακατατάξεις που προκάλεσε ενδέχεται να έπεισαν τη Σαουδική Αραβία ότι η περιοχή έχει εισέλθει σε μια νέα φάση, στην οποία το περιθώριο χρήσης στρατιωτικής ισχύος έχει διευρυνθεί. Το Ριάντ ίσως θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία να αποκαταστήσει τις ισορροπίες αποτροπής που έχουν διαβρωθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα αν πιστεύει ότι οι αντίπαλοί του βγήκαν εξαντλημένοι από τη σύγκρουση.

Η βασική προτεραιότητα του βασιλείου παραμένει η προστασία του οράματος «Vision 2030» και η αποφυγή συγκρούσεων που θα απορροφούσαν τους πόρους οι οποίοι απαιτούνται για τον οικονομικό του μετασχηματισμό. Η επιστροφή σε στρατιωτικές επιλογές, ιδιαίτερα στην Ερυθρά Θάλασσα, μπορεί επομένως να πηγάζει περισσότερο από την ανησυχία για τις περιφερειακές εξελίξεις παρά από την πεποίθηση ότι το περιβάλλον είναι ευνοϊκό για το Ριάντ.

Στη συμφωνία με το Πακιστάν και την Τουρκία έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη διαμορφώσει σταθερές περιφερειακές ισορροπίες, ούτε έχει κλείσει κάποιο από τα μέτωπα της περιοχής, ενώ το πολιτικό και στρατηγικό κόστος του εγχειρήματος συνεχίζει να αυξάνεται.

Οι πρόσφατες κοινές αμερικανο-σαουδαραβικές επιθέσεις υποδηλώνουν ότι το Ριάντ προσεγγίζει πλέον το ιρακινό μέτωπο διαφορετικά και είναι έτοιμο να καταφύγει σε άμεσες επιλογές ασφαλείας, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία παρουσιαζόταν ως κράτος που προτιμούσε να διαχειρίζεται τις διαφορές μέσω πολιτικής εμπλοκής και περιφερειακής συνεργασίας.

Κατά την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ το 2003, η Σαουδική Αραβία αποστασιοποιήθηκε δημόσια από τον πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα διευκόλυνε σιωπηρά ορισμένες αμερικανικές επιχειρήσεις. Την ίδια περίοδο αντιμετώπιζε κατηγορίες ότι χρηματοδοτούσε και τροφοδοτούσε εξτρεμιστικές ιδεολογίες που συνέβαλαν στην άνοδο του ISIS στο Ιράκ. Σήμερα συμμετέχει ανοιχτά σε επιχειρήσεις που συντονίζονται με την Ουάσινγκτον.

Το Ριάντ επιδίωξε να καταστήσει το βασίλειο κέντρο βάρους του αραβικού κόσμου, ικανό να συσπειρώνει ή να επηρεάζει τις περιφερειακές θέσεις, εξασφαλίζοντάς του ευρύ πολιτικό περιθώριο ελιγμών στις κρίσεις. Η επισφράγιση της συμφωνίας στη Μέκκα, τον ιερότερο τόπο του Ισλάμ, προσθέτει συμβολικό βάρος σε ένα σύμφωνο που βασίζεται σε μακροχρόνιους διμερείς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των τριών χωρών. Το αν θα έχει επιπτώσεις στην Ελλάδα και στις άριστες διπλωματικές σχέσεις που διατηρεί με τη Σαουδική Αραβία μένει να φανεί στο μέλλον.