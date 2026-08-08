Ο Άρης υποδέχθηκε τον Πανσερραϊκό σε φιλικό αγώνα, βρέθηκε να χάνει με 0-2 και τελικά με γκολ των Αλφαρέλα και Γιαννιώτα κατάφερε να κάνει 2-2 το σκορ.

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για τους «κίτρινους» καθώς στο 11ο λεπτό ο Τεϊσέρια κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Πασάς για το 0-1. Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν στο 17′ με το σουτ του Ντέλε-Μπασίρου αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στη συνέχεια είχαν ευκαιρίες οι Μορόν, Ντιαλό και Παλάσιος.

Αντί να γίνει το 1-1 τελικά, έγινε το 0-2 στο 40′, όταν η άμυνα… ξέχασε τον Βερνάρδο και αυτός με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Μάικιτιτς, διευρύνοντας το προβάδισμα των Σερραίων.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 51′ ο Αλφαρέλα με σουτ μείωσε σε 1-2, ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε δέκα αλλαγές στη συνέχεια για τον Άρη και τελικά στο 90′ ο Γιαννιώτας πήρε την πάσα του Καντεβέρε και πέρασε και τον Σακαλίδη, γράφοντας το 2-2.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Μάικιτς, Βοριαζίδης (67’ Φαντιγκά), Κάμτσης (67’ Κέρκεζ), Αντωνιάδης (67’ Φαμπιάνο), Χαρούπας (67’ Ράτσιτς), Γαλανόπουλος (67’ Γένσεν), Μπασίρου (46’ Ντιοπ/67’ Γκαρέ), Παλάσιος (46’ Παπασαραφιανός/67’ Μπουσαϊντ), Δώνης (67’ Γιαννιώτας), Μορόν (46’ Αλφαρέλα/67’ Μιρ), Ντιαλό (67’ Καντεβέρε).

Πανσερραϊκός (Αλέκος Βοσνιάδης): Τιναλίνι (64’ Σακαλίδης), Παντελάκης (46’ Καρασαλίδης), Ηλιάδης (46’ Αλιατίδης), Τάχατος (64’ Γεωργιάδης), Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Ρουμιάντσεβ (46’ Μασκανάκης), Τσέλιος, Τεϊσέιρα, Αδάμ (31’ Βερνάρδος), Πασάς.