Δύο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο Λαγονήσι.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μηχανή, σύμφωνα με τη δημοτική σύμβουλο του Δήμου Σαρωνικού και τηλεοπτική παρουσιάστρια, Νάταλι Κάκκαβα, που έκανε στο Facebook σχετική ανάρτηση, την οποία συνόδευσε και με βίντεο από το τροχαίο.

Οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν, διακομίζονται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση του ενός εμπνέει μεγαλύτερη ανησυχία.

Στο όχημα επέβαιναν τέσσερα άτομα. Κατά πληροφορίες, ήταν ενοικιαζόμενο από τουρίστες.