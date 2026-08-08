Ήταν 26 ετών, βρισκόταν οκτώμισι μηνών έγκυος και θεωρούνταν μία από τις ανερχόμενες παρουσίες του Χόλιγουντ. Τις πρώτες ώρες της 9ης Αυγούστου 1969, η Σάρον Τέιτ δολοφονήθηκε μαζί με ακόμη τέσσερις ανθρώπους στο σπίτι όπου έμενε στο Cielo Drive του Λος Άντζελες.

Οι δολοφόνοι ήταν μέλη της λεγόμενης «Οικογένειας Μάνσον», της ομάδας νεαρών ανθρώπων που είχε συγκεντρώσει γύρω του ο Τσαρλς Μάνσον. Ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σπίτι εκείνη τη νύχτα. Ήταν όμως εκείνος που είχε στείλει τους ανθρώπους του εκεί και αργότερα καταδικάστηκε για τον σχεδιασμό των εγκλημάτων.

Η δολοφονία της Τέιτ έγινε ένα από τα πιο διαβόητα εγκλήματα του 20ού αιώνα. Όχι μόνο εξαιτίας της αγριότητάς της, αλλά και επειδή συνέδεσε με τρόπο σχεδόν συμβολικό δύο εντελώς διαφορετικές όψεις της Αμερικής του 1969: τη λάμψη του Χόλιγουντ και τη σκοτεινή πλευρά της αντικουλτούρας των ’60s.

Μια καριέρα που μόλις άρχιζε

Η Σάρον Τέιτ δεν ήταν ακόμη μεγάλη σταρ όταν πέθανε. Ήταν, όμως, μία από τις ηθοποιούς πάνω στις οποίες το Χόλιγουντ είχε αρχίσει να επενδύει.

Είχε εμφανιστεί στο «The Fearless Vampire Killers» του Ρόμαν Πολάνσκι και είχε ξεχωρίσει στο «Valley of the Dolls» του 1967. Για την τελευταία ταινία είχε προταθεί για Χρυσή Σφαίρα ως νέα ηθοποιός της χρονιάς.

Το 1968 παντρεύτηκε τον Πολάνσκι. Το καλοκαίρι του 1969 περίμεναν το πρώτο τους παιδί. Εκείνος βρισκόταν στο Λονδίνο για επαγγελματικές υποχρεώσεις, ενώ η Τέιτ παρέμενε στο Λος Άντζελες περιμένοντας να γεννήσει.

Το βράδυ της 8ης Αυγούστου βρισκόταν στο σπίτι με τρεις φίλους: τον γνωστό κομμωτή του Χόλιγουντ Τζέι Σέμπρινγκ, τον Πολωνό Βόιτσεκ Φρικόφσκι και την Αμπιγκέιλ Φόλγκερ, κληρονόμο της οικογένειας του καφέ Folgers.

Κανείς τους δεν είχε ουσιαστική σχέση με τον Μάνσον.

Οι τέσσερις που έφτασαν στο Cielo Drive

Εκείνο το βράδυ ο Τσαρλς Μάνσον έστειλε στο Cielo Drive τέσσερις από τους ακολούθους του: τον Τσαρλς «Τεξ» Γουότσον, τη Σούζαν Άτκινς, την Πατρίσια Κρένγουινκελ και τη Λίντα Κασάμπιαν.

Οι ακόλουθοι του Τσαρλς Μάνσον, Σούζαν Άτκινς, Πατρίσια Κρένγουινκελ και Λέσλι Βαν Χάουτεν, καθ’ οδόν προς το δικαστήριο στο Λος Άντζελες, τον Αύγουστο του 1970 | AP Photo

Η Κασάμπιαν έμεινε κυρίως έξω από το σπίτι, ενώ οι υπόλοιποι εισέβαλαν στην ιδιοκτησία. Πρώτο θύμα ήταν ο 18χρονος Στίβεν Πάρεντ, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την Τέιτ ή τον κύκλο της: είχε επισκεφθεί τον νεαρό που έμενε στον ξενώνα της ιδιοκτησίας και έτυχε να φεύγει την ώρα που έφτασαν οι δολοφόνοι.

Μέσα και γύρω από το σπίτι δολοφονήθηκαν στη συνέχεια η Τέιτ, ο Σέμπρινγκ, ο Φρικόφσκι και η Φόλγκερ.

Όταν η οικιακή βοηθός έφτασε το επόμενο πρωί, αντίκρισε τη σκηνή του εγκλήματος και ειδοποίησε τις Αρχές. Στην εξώπορτα είχε γραφτεί με αίμα η λέξη «PIG».

Γιατί αυτό το σπίτι;

Ένα από τα στοιχεία που κάνουν την υπόθεση ακόμη πιο παράξενη είναι ότι η Σάρον Τέιτ δεν αποτελούσε προσωπικό στόχο του Μάνσον.

Το σπίτι στο 10050 Cielo Drive είχε προηγουμένως κατοικηθεί από τον μουσικό παραγωγό Τέρι Μέλτσερ και την ηθοποιό Κάντις Μπέργκεν. Ο Μάνσον, που φιλοδοξούσε να κάνει καριέρα στη μουσική, είχε γνωρίσει τον Μέλτσερ μέσω του Ντένις Γουίλσον των Beach Boys και ήλπιζε ότι εκείνος θα τον βοηθούσε να εξασφαλίσει δισκογραφική συμφωνία.

Αυτό δεν συνέβη. Το συγκεκριμένο σπίτι φαίνεται ότι παρέμεινε για τον Μάνσον συνδεδεμένο με τον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας που τον είχε απορρίψει. Οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το Cielo Drive εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, όμως οι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν εκεί δεν είχαν προσωπική διαφορά μαζί του.

Και δεν επρόκειτο απλώς για περίπτωση κατά την οποία ο Μάνσον πίστευε ότι ο Μέλτσερ εξακολουθούσε να μένει εκεί. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, είχε επισκεφθεί την ιδιοκτησία την άνοιξη του 1969 αναζητώντας τον παραγωγό, όταν η Τέιτ και ο Πολάνσκι είχαν ήδη εγκατασταθεί εκεί.

Το «Helter Skelter» και μια θεωρία που αμφισβητείται

Στη δίκη, η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε ως βασικό κίνητρο τη διαστρεβλωμένη θεωρία του Μάνσον περί «Helter Skelter».

Ο Μάνσον υποστήριζε στους ακολούθους του ότι πλησίαζε ένας αποκαλυπτικός φυλετικός πόλεμος στις ΗΠΑ και ερμήνευε τραγούδια των Beatles ως κρυφά μηνύματα που επιβεβαίωναν τις ιδέες του. Σύμφωνα με τη θεωρία της εισαγγελίας, οι δολοφονίες σχεδιάστηκαν ώστε να πυροδοτήσουν ή να επιταχύνουν αυτή τη σύγκρουση.

Αυτή παραμένει η πιο γνωστή εξήγηση για τα εγκλήματα, αλλά δεν είναι η μοναδική. Μεταγενέστεροι ερευνητές έχουν αμφισβητήσει κατά πόσο το «Helter Skelter» εξηγεί από μόνο του τα πραγματικά κίνητρα του Μάνσον και έχουν προτείνει άλλες εκδοχές που σχετίζονται με ναρκωτικά, προηγούμενες δολοφονίες και τις σχέσεις της ομάδας με ανθρώπους του Λος Άντζελες.

Οι δολοφονίες δεν σταμάτησαν εκεί

Την αμέσως επόμενη νύχτα, η ομάδα χτύπησε ξανά.

Ο Λίνο και η Ρόζμαρι ΛαΜπιάνκα δολοφονήθηκαν στο σπίτι τους στο Los Feliz. Αυτή τη φορά ο ίδιος ο Μάνσον συμμετείχε στην αρχική εισβολή στο σπίτι, πριν αφήσει τους ακολούθους του να πραγματοποιήσουν τις δολοφονίες.

Οι δύο υποθέσεις δεν συνδέθηκαν αμέσως από την αστυνομία. Χρειάστηκαν μήνες μέχρι η έρευνα να οδηγήσει στην «Οικογένεια Μάνσον».

Η Λίντα Κασάμπιαν τελικά έλαβε ασυλία και έγινε βασική μάρτυρας κατηγορίας. Το 1971 ο Μάνσον, η Σούζαν Άτκινς και η Πατρίσια Κρένγουινκελ καταδικάστηκαν για φόνο και συνωμοσία, ενώ ο Τεξ Γουότσον καταδικάστηκε σε χωριστή δίκη. Οι αρχικές θανατικές ποινές μετατράπηκαν αργότερα σε ισόβια όταν η Καλιφόρνια κατάργησε προσωρινά τη θανατική ποινή.

Η ημέρα που έγινε σύμβολο του τέλους μιας εποχής

Η σημασία της υπόθεσης ξεπέρασε γρήγορα το ίδιο το έγκλημα.

Η δολοφονία μιας νεαρής εγκύου ηθοποιού σε ένα απομονωμένο σπίτι στους λόφους του Λος Άντζελες, από ανθρώπους που συνδέονταν εξωτερικά με την κουλτούρα των χίπις, δημιούργησε ένα αίσθημα φόβου πολύ μεγαλύτερο από τα όρια του Χόλιγουντ.

Η συγγραφέας Τζόαν Ντίντιον θα περιέγραφε αργότερα την 9η Αυγούστου 1969 ως την ημερομηνία που, στη συνείδηση πολλών κατοίκων του Λος Άντζελες, σηματοδότησε το απότομο τέλος της δεκαετίας του 1960. Ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της μετάβασης από την αισιοδοξία του «peace and love» σε μια περίοδο φόβου, βίας και καχυποψίας.

Πού βρίσκονται σήμερα τα μέλη της «Οικογένειας Μάνσον»;

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά τα εγκλήματα που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ, κάποιοι από τους βασικούς πρωταγωνιστές της «Οικογένειας Μάνσον» παραμένουν στη φυλακή, άλλοι έχουν αποφυλακιστεί και κάποιοι έχουν πεθάνει.

Τσαρλς Μάνσον: Πέθανε το 2017, σε ηλικία 83 ετών, ενώ εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στην Καλιφόρνια.

Σούζαν Άτκινς: Συμμετείχε στη δολοφονία της Σάρον Τέιτ. Παρέμεινε στη φυλακή μέχρι τον θάνατό της από καρκίνο στον εγκέφαλο το 2009, σε ηλικία 61 ετών.

Πατρίσια Κρένγουινκελ: Καταδικάστηκε για τη συμμετοχή της στις δολοφονίες Τέιτ και ΛαΜπιάνκα και παραμένει στη φυλακή. Τον Οκτώβριο του 2025 απορρίφθηκε για 16η φορά αίτημά της για αποφυλάκιση.

Τσαρλς «Τεξ» Γουότσον: Ήταν ο βασικός εκτελεστής τη νύχτα της δολοφονίας της Τέιτ. Παραμένει έγκλειστος, ενώ έχει απορριφθεί επανειλημμένα η αποφυλάκισή του. Η επόμενη ακρόασή του έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2026.

Λίντα Κασάμπιαν: Βρισκόταν μαζί με την ομάδα στο Cielo Drive, αλλά δεν συμμετείχε στις δολοφονίες. Έλαβε ασυλία και αποτέλεσε βασική μάρτυρα κατηγορίας στη δίκη του Μάνσον και των ακολούθων του. Πέθανε το 2023, σε ηλικία 73 ετών.

Λέσλι Βαν Χάουτεν: Δεν συμμετείχε στη δολοφονία της Σάρον Τέιτ, αλλά καταδικάστηκε για τους φόνους του Λίνο και της Ρόζμαρι ΛαΜπιάνκα την επόμενη νύχτα. Αποφυλακίστηκε υπό όρους το 2023, έχοντας περάσει περισσότερα από 50 χρόνια στη φυλακή.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1173: Αρχίζει η κατασκευή του καμπαναριού του Καθεδρικού Ναού της Πίζας, που θα γίνει παγκοσμίως γνωστό ως Κεκλιμένος Πύργος της Πίζας. Η χαρακτηριστική κλίση του εμφανίζεται από τα πρώτα στάδια, λόγω του ασταθούς υπεδάφους.

1936: Ο Τζέσε Όουενς κατακτά το τέταρτο χρυσό μετάλλιό του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, με τη νίκη των ΗΠΑ στα 4×100 μ. Η ομάδα σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ 39,8 δευτερολέπτων.

1942: Οι βρετανικές αρχές συλλαμβάνουν τον Μαχάτμα Γκάντι και άλλα στελέχη του Ινδικού Κογκρέσου, μετά την έναρξη του κινήματος «Quit India», που απαιτεί τον τερματισμό της βρετανικής αποικιοκρατίας στην Ινδία.

1942: Στο κατεχόμενο Κίεβο, η ουκρανική Σταρτ νικά 5-3 τη γερμανική Flakelf. Ο αγώνας θα μυθοποιηθεί ως «Ματς του Θανάτου», αν και η εκδοχή ότι οι παίκτες απειλήθηκαν να χάσουν δεν τεκμηριώνεται ιστορικά.

1945: Αμερικανικό B-29 ρίχνει τη δεύτερη ατομική βόμβα, τη «Fat Man», στο Ναγκασάκι στις 11:02. Η έκρηξη καταστρέφει μεγάλο μέρος της πόλης και προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους.

1956: Οι βρετανικές αποικιακές αρχές απαγχονίζουν στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ Ανδρέα Ζάκο, Χαρίλαο Μιχαήλ και Ιάκωβο Πατάτσο, οι οποίοι ενταφιάζονται στα Φυλακισμένα Μνήματα.

2002: Ο Κώστας Κεντέρης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 200 μ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου με 19,85, ολοκληρώνοντας τη μοναδική τριπλέτα τίτλων σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

2012: Ο 26χρονος Μάριος Παπαγεωργίου εξαφανίζεται από το Διακοπτό και η υπόθεση αποκαλύπτεται ως απαγωγή και δολοφονία. Ο οικογενειακός φίλος που εμφανιζόταν ως μεσολαβητής καταδικάζεται ως οργανωτής, ενώ η σορός του Μάριου δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

2014: Ο Μάικλ Μπράουν, άοπλος 18χρονος Αφροαμερικανός, πυροβολείται και σκοτώνεται από τον αστυνομικό Ντάρεν Ουίλσον στο Φέργκιουσον του Μιζούρι, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις και πανεθνική συζήτηση για τον ρατσισμό και την αστυνομική βία.

Γεννήσεις

1938 – Ότο Ρεχάγκελ (Otto Rehhagel), Γερμανός προπονητής ποδοσφαίρου. Γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1938 στο Έσεν της Γερμανίας. Συνδέθηκε όσο λίγοι ξένοι προπονητές με το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στην κατάκτηση του Euro 2004, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης. Παρέμεινε στον πάγκο της Ελλάδας από το 2001 έως το 2010, οδηγώντας την επίσης στο Euro 2008 και στο Μουντιάλ του 2010. Είχε προηγουμένως ιδιαίτερα επιτυχημένη καριέρα στη Bundesliga, κυρίως με τη Βέρντερ Βρέμης.

1963 – Γουίτνεϊ Χιούστον (Whitney Houston), Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός. Γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1963 στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ και πέθανε στις 11 Φεβρουαρίου 2012 στο Μπέβερλι Χιλς. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ποπ και R&B, με διεθνείς επιτυχίες όπως τα «I Wanna Dance with Somebody» και «I Will Always Love You». Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «The Bodyguard», ενώ στην καριέρα της κέρδισε έξι βραβεία Grammy.

Θάνατοι

1823 – Μάρκος Μπότσαρης, Έλληνας αγωνιστής της Επανάστασης του 1821 και Σουλιώτης οπλαρχηγός. Γεννήθηκε το 1790 στο Σούλι και πέθανε στις 9 Αυγούστου 1823. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές μορφές του Αγώνα, με καθοριστική συμβολή στην άμυνα του Μεσολογγίου κατά την πρώτη πολιορκία του. Σκοτώθηκε στη μάχη του Κεφαλόβρυσου, κοντά στο Καρπενήσι, κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής επίθεσης των Σουλιωτών εναντίον υπέρτερων οθωμανικών δυνάμεων. Ο θάνατός του τον κατέστησε εμβληματική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης.

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