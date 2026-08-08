Η ΤΣΣΚΑ 1948 νίκησε με 3-1 τη Λοκομοτίβ Σόφιας και ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας, λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

Μετά το 1-1 στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες, η ΤΣΣΚΑ 1948 αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Λοκομοτίβ Σόφιας στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και ο προπονητής της άλλαξε όλη την 11άδα, σε σχέση με το ματς κόντρα στους «πράσινους».

Αυτό, όμως, δεν επηρέασε καθόλου την ομάδα του, καθώς πήρε μεγάλη νίκη με 3-1 και με 10 βαθμούς είναι πλέον στη 2η θέση και στο -2 από την πρωτοπόρο και πρωταθλήτρια Λέφσκι Σόφιας.

Η ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό θα γίνει την Τρίτη (11/8) και η πρόκριση αποτελεί μονόδρομο για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ για να αποφύγει ένα ιστορικό κάζο, μένοντας εκτός Ευρώπης από τόσο νωρίς.