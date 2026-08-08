Το NBA παρουσίασε τα 100 καλύτερα καρφώματα της σεζόν 2025-26 και στην κορυφή είναι αυτό του Άντονι Μπλακ των Ορλάντο Μάτζικ κόντρα σε τέσσερις παίκτες των Μέμφις Γκρίζλις.

Με τις ομάδες να προετοιμάζονται, μεταγραφικά και αγωνιστικά, για την έναρξη της νέας σεζόν, το NBA προσπαθεί να κρατάει… ζεστούς τους φιλάθλους και τι καλύτερο από το να υπενθυμίζει τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου;

Η λίγκα έφτιαξε, έτσι, το top-100, τα 100 καλύτερα καρφώματα της περσινής σεζόν και στην κορυφή είναι αυτό του Άντονι Μπλακ των Ορλάντο Μάτζικ, ο οποίος τα έβαλε με… τέσσερις παίκτες των Μέμφις Γκρίζλις και τους νίκησε με εντυπωσιακό τρόπο.