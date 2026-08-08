Συναγερμός σήμανε στη Γερμανία το βράδυ της Πέμπτης, όταν το κέντρο ελέγχου της στρατιωτικής εγκατάστασης στο Μέχερνιχ εντόπισε δύο drones να κινούνται πάνω από τον χώρο. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και ξεκίνησε επιτόπια έρευνα, όπως επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης της Bundeswehr.

Η συγκεκριμένη βάση στο δυτικό τμήμα της χώρας δεν είναι μια τυχαία τοποθεσία. Φιλοξενεί μια τεράστια υπόγεια αποθήκη, η οποία εκτείνεται σε βάθος 130 μέτρων και καλύπτει περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα, έκταση που αντιστοιχεί σε τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου. Εκεί φυλάσσεται στρατιωτικός εξοπλισμός, ανταλλακτικά, αλλά και κρίσιμα εξαρτήματα του αμερικανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναχαίτιση πυραύλων και αεροσκαφών.

Αν και η διοίκηση απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, γερμανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Süddeutsche Zeitung και το WDR, αναφέρουν ότι το προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης κατέγραψε συνολικά έξι υπερπτήσεις στο σημείο από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής.

Διαδοχικά συμβάντα και υποψίες για υβριδικές ενέργειες

Η δραστηριότητα στο Μέχερνιχ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες. Μόλις δύο 24ωρα νωρίτερα, ένα άλλο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που μετέφερε εκρηκτικά εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κομβικό σημείο για τη διακίνηση στρατιωτικών φορτίων στην ανατολική Γερμανία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild, ένας οδηγός που εργαζόταν στον χώρο είδε το drone να πετά σε χαμηλό ύψος κοντά σε ουκρανικά εμπορευματικά αεροσκάφη, καταφέρνοντας να το ακινητοποιήσει στο έδαφος μέχρι την άφιξη των ειδικών πυροτεχνουργών. Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο άγνωστο αντικείμενο φέρεται να χτύπησε εμπορικό αεροσκάφος της DHL κατά τη διάρκεια ελιγμού εκτροπής γύρω από το αεροδρόμιο.

Η ανησυχία στο Βερολίνο είναι έκδηλη. Την Τετάρτη, ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ έκανε λόγο για «μια νέα διάσταση απειλής», περιγράφοντας ένα πιθανό «σενάριο υβριδικής επίθεσης», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένους υπεύθυνους. Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκάλεσε την Παρασκευή το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας για την εκτίμηση της κατάστασης.