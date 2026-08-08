Ένα περιστατικό με ανήλικο που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Κομοτηνής μετά την κατανάλωση αλκοόλ απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές στη Ροδόπη.

Για την υπόθεση συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Αυγούστου μία ημεδαπή, η οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, εργαζόταν σε κατάστημα σε οικισμό της περιοχής και φέρεται να προμήθευσε το αλκοολούχο ποτό στον ανήλικο.

Η κατανάλωση αλκοόλ και η μεταφορά στο νοσοκομείο

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της προηγούμενης ημέρας. Μετά την κατανάλωση του ποτού, ο ανήλικος παρουσίασε κατάσταση μέθης και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Κομοτηνής, προκειμένου να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Η σύλληψη της υπαλλήλου έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρριανών, που έχει αναλάβει και την προανάκριση για την υπόθεση.

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι η γυναίκα «συνελήφθη την 7-8-2026 το μεσημέρι», καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, «ως υπάλληλος καταστήματος σε οικισμό της Ροδόπης, προμήθευσε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο ημεδαπό».

Η ίδια ανακοίνωση σημειώνει ότι ο ανήλικος «διακομίσθηκε στο νοσοκομείο της Κομοτηνής».

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών.