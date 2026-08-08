Σε μια απροκάλυπτη αμφισβήτηση της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επιλέγοντας τις παραμονές της συμπλήρωσης 52 ετών από τη δεύτερη φάση της εισβολής του Αττίλα για να κλιμακώσει την επιθετική ρητορική της Άγκυρας.

Σε συνέντευξή του στο κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο «Anadolu», ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ευθυγραμμίστηκε πλήρως με τη σκληρή γραμμή που αρνείται τις διεθνείς αποφάσεις και τα ψαφίσματα του ΟΗΕ, δηλώνοντας:

«Δεν αναγνωρίζουμε την ελληνοκυπριακή πλευρά ως κράτος. Αν δεν αναγνωρίσετε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δεν θα αναγνωρίσω την κρατική σας υπόσταση. Δεν είστε το κράτος που ιδρύθηκε το 1960».

Παράλληλα, ο Τούρκος αξιωματούχος απέκλεισε κάθε προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, δυναμιτίζοντας το κλίμα: «Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα συμφωνήσει ποτέ σε ισότιμη κατανομή του κράτους με τους Τουρκοκύπριους. Αυτό είναι απολύτως βέαιο, όπως το ότι δύο συν δύο ισούται με τέσσερα».

Επιμονή στη διχοτόμηση και στον στρατό κατοχής

Ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε την πάγια τουρκική αξίωση για οριστική διχοτόμηση της Μεγαλονήσου, προτάσσοντας την απαίτηση για αναγνώριση του παράνομου ψευδοκράτους που δεν αναγνωρίζεται από κανένα άλλο κράτος στον κόσμο.

«Για εμάς, η λύση συνίσταται ουσιαστικά στην εφαρμογή μίας λύσης δύο κρατών, αυτή είναι η ιδανική λύση. Αυτή είναι η θέση μας», υποστήριξε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, προσθέτοντας πως «η κυρίαρχη, ισότιμη και ανεξάρτητη στάση των Τουρκοκυπρίων είναι σημαντική».

Συνεχίζοντας την τακτική παράκαμψης των διεθνών νομικών πλαισίων, ο ίδιος ανέφερε ότι «υποστηρίζουμε κάθε διάλογο στον οποίο συμμετέχουν οι Τουρκοκύπριοι. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μόνιμες λύσεις για να αποκομίσουμε ορισμένα οφέλη».

Το επιστέγασμα των ισχυρισμών του ήρθε με την προσπάθειά του να παρουσιάσει τις δυνάμεις που κατέχουν το 38% του κυπριακού εδάφους ως παράγοντα ομαλότητας:

«Εδώ και 50 χρόνια, το status quo παραμένει το ίδιο. Η σταθερότητα και η ειρήνη στο νησί οφείλονται σε έναν και μόνο λόγο: την παρουσία τουρκικών στρατιωτών».