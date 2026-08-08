Η εικόνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλάζει καθώς οι ΗΠΑ καλούνται να υπολογίσουν όχι μόνο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των αμερικανικών δυνάμεων, αλλά και το κόστος που έχει ήδη αφήσει η πολύμηνη σύγκρουση στα αμερικανικά αποθέματα πυραύλων.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου σχεδόν όλο το διαθέσιμο απόθεμά του σε ATACMS και PrSM, δύο από τα βασικά συστήματα πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς υψηλής ακρίβειας. Παράλληλα, έχει καταναλωθεί σχεδόν το μισό από το παγκόσμιο απόθεμα των ΗΠΑ σε πυραύλους Tomahawk.

Δεν πρόκειται για μια απλή καταγραφή των όπλων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Το ζήτημα αφορά πλέον το πόσο γρήγορα μπορεί η αμερικανική πολεμική μηχανή να αναπληρώσει όσα καταναλώθηκαν, αλλά και τι περιθώριο απομένει εάν προκύψει ταυτόχρονα μια νέα σοβαρή κρίση σε άλλη περιοχή του πλανήτη.

Τι αποκαλύπτουν τα αποθέματα για την αμερικανική στρατηγική

Η πίεση δεν αφορά μόνο τους πυραύλους που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις. Η αμερικανική πολεμική εκστρατεία έχει επιβαρύνει και τα συστήματα που προορίζονται για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους.

Ανάλυση του Center for Strategic and International Studies, που επικαλείται το ABC News, εκτιμά ότι τα διαθέσιμα αποθέματα Patriot έχουν μειωθεί περίπου κατά δύο τρίτα, ενώ το απόθεμα πυραύλων THAAD έχει υποχωρήσει περίπου στο μισό σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Το πρόβλημα είναι ότι η παραγωγή τέτοιων όπλων δεν μπορεί να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό με την κατανάλωσή τους σε μια παρατεταμένη σύγκρουση. Η αναπλήρωση ορισμένων από τα πλέον εξελιγμένα αμερικανικά πυρομαχικά μπορεί να απαιτήσει από μήνες έως και αρκετά χρόνια, ανάλογα με το σύστημα.

Έτσι, κάθε νέα στρατιωτική επιλογή της Ουάσιγκτον πρέπει να εξετάζεται πλέον και υπό το πρίσμα της διαθεσιμότητας των όπλων που απαιτεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν χάσει τη στρατιωτική τους υπεροχή. Δημιουργεί όμως ένα διαφορετικό πλαίσιο υπολογισμού για μια χώρα που πρέπει να διατηρεί αποθέματα όχι μόνο για τον πόλεμο που διεξάγει σήμερα, αλλά και για ενδεχόμενες μελλοντικές συγκρούσεις.

Η ανησυχία δεν περιορίζεται στο Ιράν

Το στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία είναι η ανάγκη των ΗΠΑ να διατηρούν επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περισσότερα από ένα μέτωπα.

Η Ουάσιγκτον έχει ταυτόχρονα υποχρεώσεις στην Ευρώπη και στον Ινδοειρηνικό, ενώ η πιθανότητα μιας σοβαρής κρίσης με την Κίνα αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό παράγοντα στον σχεδιασμό του αμερικανικού Πενταγώνου.

Το Atlantic, επικαλούμενο νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους στον τομέα της άμυνας, ανέφερε ότι τα αποθέματα ορισμένων όπλων μεγάλου βεληνεκούς έχουν φτάσει σε επίπεδα που δημιουργούν ανησυχίες για την ικανότητα των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα μια σοβαρή απειλή στην Ασία.

Ακριβώς εδώ βρίσκεται ένα από τα βασικά ερωτήματα για την επόμενη φάση του πολέμου: πόσο μπορεί να συνεχιστεί μια στρατιωτική εκστρατεία υψηλής έντασης χωρίς να περιοριστούν οι επιλογές της Ουάσιγκτον σε άλλες περιοχές;

Το Ορμούζ μετατρέπεται σε δεύτερο μέτωπο της διαπραγμάτευσης

Την ίδια στιγμή, η κρίση στον Περσικό Κόλπο παραμένει ανοιχτή.

Στις 8 Αυγούστου, το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν για τον έλεγχο και τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, διευκρινίζοντας όμως ότι μια συμφωνία με το Ομάν από μόνη της δεν αρκεί για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού. Η Τεχεράνη συνδέει το άνοιγμα του Ορμούζ με ευρύτερες απαιτήσεις προς τις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων την αποζημίωση, τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την άρση των κυρώσεων.

Το ζήτημα έχει παγκόσμια διάσταση. Το Ορμούζ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη και η παρατεταμένη διαταραχή της ναυσιπλοΐας έχει ήδη επιπτώσεις στις ενεργειακές τιμές και στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, το Reuters έχει μεταδώσει ότι ένα πιθανό πλαίσιο συμφωνίας θα μπορούσε να δώσει στο Ιράν μεγαλύτερο ρόλο στον έλεγχο της κίνησης των πλοίων που εισέρχονται στον Κόλπο, κάτι που θα αποτελούσε σημαντική αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης διέλευσης.

Το δύσκολο δίλημμα της Ουάσιγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει απορρίψει δημοσίως την εικόνα ότι οι ΗΠΑ έχουν μείνει χωρίς όπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αμφισβητήσει τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις, ενώ το ζήτημα έχει προκαλέσει εσωτερικές συζητήσεις στην αμερικανική κυβέρνηση.

Ωστόσο, η κατανάλωση των συγκεκριμένων πυραύλων αποτελεί μετρήσιμο δεδομένο και δημιουργεί ένα πρόβλημα που δεν λύνεται μόνο με πολιτικές δηλώσεις.

Η Ουάσιγκτον βρίσκεται έτσι μπροστά σε δύο διαφορετικούς υπολογισμούς. Από τη μία πλευρά υπάρχει η στρατιωτική πίεση προς την Τεχεράνη και η προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο στον Ορμούζ. Από την άλλη, υπάρχει η ανάγκη να διατηρηθούν επαρκή αποθέματα για την επόμενη κρίση, όποια κι αν είναι αυτή.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι συζητήσεις για πιθανή αποκλιμάκωση δεν μπορούν πλέον να εξετάζονται αποκλειστικά ως διπλωματική εξέλιξη.

Η πολεμική φθορά, οι ανάγκες αναπλήρωσης των αμερικανικών αποθεμάτων πυραύλων, η ασφάλεια των αμερικανικών δυνάμεων και το μέλλον του Ορμούζ έχουν αρχίσει να συνδέονται μεταξύ τους.

Το ερώτημα για την Ουάσιγκτον δεν είναι μόνο αν μπορεί να συνεχίσει τον πόλεμο. Είναι και πόσο μεγάλο στρατηγικό απόθεμα είναι διατεθειμένη να καταναλώσει για να το κάνει.